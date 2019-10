An der „Hochzeitsbrücke“ nagt der Schimmel

Statik beeinträchtigt / Einkaufsmarktvorhaben an neuem Standort erfordert F-Plan-Änderung

+ Der Zustand der „Hochzeitsbrücke“ ist schlechter, als der erste Blick vermuten lässt. Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Warum sich die Samtgemeinde Harpstedt in Zeiten denkbar knapper Kassen möglicherweise auch noch die Erneuerung der (Fußgänger-)„Hochzeitsbrücke“ über den Burggraben auf dem Amtshofgelände leisten will, erklärt die Beratungsvorlage zur kommenden Sitzung des Fachausschusses für Bau, Umwelt und Planung, der am Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr im örtlichen Hotel „Zur Wasserburg“ öffentlich tagt. Darin ist von einer im Februar erfolgten Hauptüberprüfung der Brücken durch die pb+ Ingenieurgruppe AG „nach DIN 1076“ die Rede. Die Brücke über den Burggraben bekam die Zustandsnote 3,5. Der Prüfbericht beanstandet die stark eingeschränkte Standfestigkeit (Statik). An den Hauptträgern nage der Schimmel. Das schließe eine Sanierung aus, zumal nicht mit Bestimmtheit gesagt werden könne, wie weit der Befall fortgeschritten sei. Die Brücke sei aus diesen Gründen „in Kürze“ zu sperren.