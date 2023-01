Harpstedter Hochzeitsbrücke: Feinplanung muss nun schnell her

Von: Jürgen Bohlken

Selbst die Erneuerung der Brücke bis zum 15. August wäre aus Sicht von Yves Nagel eine „sportliche“ Aufgabe. © Bohlken

Harpstedt – Noch ist unsicher, ob die Samtgemeinde Harpstedt mehr Zeit bekommt und die Hochzeitsbrücke „erst“ bis Mitte August erneuert haben muss, um das bewilligte Geld aus dem Topf „Perspektive Innenstadt“ zu bekommen. Über den nunmehr gestellten Fristverlängerungsantrag zu entscheiden, obliegt der NBank. Unter Zeitdruck steht die Kommune nach Einschätzung von Amtshof-Chef Yves Nagel gleichwohl. Selbst die Umsetzung der Maßnahme bis zum 15. August wäre eine „sportliche“ Aufgabe, sagt er.

Bis zum ursprünglich festgesetzten „Stichtag“ (31. März) hätte die Zeit niemals gereicht. Nagel fragt sich, wie das überhaupt hinzubekommen sein soll, wenn – wie geschehen – die Fertigstellung des Bewilligungsbescheides erst am 15. Dezember des Vorjahres erfolgt. Der inzwischen hinlänglich bekannte Zeitverzug von gut zwei Wochen, der im Zusammenhang mit der Zustellung eingetreten ist, fällt dabei nach seiner Auffassung noch nicht mal groß ins Gewicht. Wert legt Yves Nagel auf die Feststellung, „dass nicht geklärt werden konnte, ob der Bewilligungsbescheid an die Samtgemeinde am 16. Dezember bei der NBank rausgegangen ist oder nicht“ (inzwischen hat er ihn sich per Mail schicken lassen).

Mit viereinhalb Monaten mehr Zeit, bis Mitte August, kann die Brückenerneuerung eventuell klappen.

Selbst wenn es „nur“ darum ginge, die Maßnahme auszuschreiben (unter Einhaltung der dafür geltenden Frist), die eingehenden Angebote zu prüfen, den Auftrag zu vergeben und die Bauarbeiten auszuführen, müsste sich die Samtgemeinde sputen. Tatsächlich hat sie ein weiteres Problem: Bislang, so Nagel, gebe es nur eine grobe Planung. Die Detailplanung sei indes noch nicht erstellt. Ob das jenes Fachbüro zeitnah erledigen kann, dass bereits den Grobplanungsteil abgearbeitet hatte, will Nagel an diesem Montag bei dem betreffenden Planer erfragen.

Bliebe es hingegen wider Erwarten doch beim 31. März als „Deadline“, hätte die Samtgemeinde wohl mit Zitronen gehandelt. Die Zeit bis dahin dürfte nach Nagels Einschätzung allein schon für die Feinplanung draufgehen.

„Mit viereinhalb Monaten mehr, bis Mitte August, kann die Brückenerneuerung eventuell klappen. Aber sicher sagen kann ich das jetzt noch nicht. Das hängt von mehreren Unwägbarkeiten ab – auch davon, ob die benötigten Baustoffe rechtzeitig beschaffbar sind“, so Nagel. Er hofft vor allem, dass im Zuge der Ausschreibung tatsächlich Angebote solcher Firmen eingehen, die eine Einhaltung der Vorgabe 15. August garantieren können, damit das bewilligte Fördergeld tatsächlich fließt. „Unternehmen, die den Auftrag erst im Oktober ausführen könnten, nützen uns gar nichts“, gibt der Amtshof-Chef zu bedenken. Bis spätestens Ende September muss die Maßnahme bereits abgerechnet sein.

Neue Brücke wäre für 36.000 Euro Eigenanteil zu haben

Es lohnt sich gleichwohl, jetzt ordentlich auf die Tube zu drücken, denn die Chance auf eine neue Fußgängerbrücke für gerade mal 36.000 Euro Eigenanteil (bei Kosten von etwa 280.000 und einem Zuschuss von gut 244.000 Euro) dürfte sich, wenn überhaupt, so schnell nicht wieder ergeben.

Zunächst waren sogar bis zu 345.000 Euro an Mitteln aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ in Aussicht gestellt worden. Überlegungen gingen dahin, mit dem Fördergeld zusätzlich den Internetauftritt harpstedt.de zu überarbeiten und zu modernisieren. Daraus wird nun aber nichts. Yves Nagel: „Man musste den ersten Förderantrag bis zum 31. März 2022 stellen. Folgeanträge hätten noch bis zum 30. Juni eingereicht werden können. Das haben wir dann aber nicht gemacht, weil wir gar nicht wussten, ob wir überhaupt im Rennen sind. Wäre schon der erste Antrag abgelehnt worden, hätten wir gar keinen Folgeantrag stellen dürfen. Auch vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, uns vorab Kosten für die Planung und Angebotseinholung aufzubürden, erschien uns die Option, einen weiteren Antrag nachzureichen, nicht mehr so super.“