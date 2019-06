Hochstimmung bei der Nachfeier

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken Und Anja Rottmann. Das II. Rott hat den Rottpokal verteidigt. Bevor die Bürgerschützen am Samstag in ihre Quartiere einrückten, vergab Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder den am Pfingstmontag ausgeschossenen Preis an die siegreiche Mannschaft: „Der Titel war in den vergangenen zwölf Monaten ebenfalls im Besitz des II. Rotts – es erzielte im vergangenen Jahr 141 Ringe“, erinnerte Wachholder. Auch diesmal waren es viele Ringe – der Titel „Rottpokalsieger 2019“ ging mit 144 Ringen an das II. Rott mit seinen Schützen Jürgen Meyer, Uwe Schmidt, Stefan Schötschel, Kjehl Ohlendorf, Sven Keller und Jürgen Mahlstedt.

Damit hat das II. Rott die vierte (139) und dritte (138) Korporalschaft auf die Plätze verwiesen. Den vierten Rang belegte das Garde-Rott mit 136 Ringen. „Ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, mich im Namen aller Schützen bei Rüdiger Wolle und seinem Team zu bedanken. Sie verbringen die Schützenfesttage in einem leicht düsteren Raum bei Neonlicht: der Schießhalle. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich“, sagte Wachholder.

Nach der Verleihung des Rottpokals rückten die vier Rotts zur Nachfeier in die Quartiere ein. Die zweite und vierte Korporalschaft feierten gemeinsam im Saal. Im Lämmerkoven, beim III. Rott, kam Partylaune beim Tanzen auf Bänken auf. Dort sorgte im 20. Jahr DJ „Potter“ (Uwe Geppert) für Hochstimmung.

Hoch her ging es ebenso bei der „Garde“ (I.) in der Rottscheune. Der neue Bürgerschützenkönig Uwe Pasiwan (IV.) und seine Königin Bianca, die im III. Rott wohnt, bewiesen in den Quartieren mit Ehrentänzen, dass sie auf dem Parkett perfekt harmonieren. Kennengelernt hatte sich das Paar übrigens am Pfingstmontag 2018 – auf dem Harpstedter Kinderschützenfest.

Dann wurde es kurios: Wolfgang Krössing aus dem II. Rott nahm in Lederhosen an der Nachfeier teil, um in Richtung Wildeshauser Gilde demonstrativ zu untermauern, dass in Harpstedt auch Bayern voll integriert sind. „Wie feiern sowieso lieber hier als in Wildeshausen. Wir wissen eben einfach, wo’s wirklich schön ist“, sagte der gebürtige Allgäuer – vor dem Hintergrund eines Urteils des Gildegerichts, das zwei Bajuwarinnen wegen angeblicher Bestrebungen, das Gildefest nach München zu verschleppen, mit der gehässigen Bemerkung „Die nehmen alles“ ins Taxi nach Harpstedt hatte setzen wollen (wir berichteten). Oberstleutnant Jürgen Mahlstedt und Korporal Andreas „Pimo“ Wehrenberg unterstützten den „Lederhosen-Protest“ voll und ganz. Die „Prager“ ließen Krössing sogar probeweise in ihren Reihen trommeln, verdanken sie ihm doch ihre freundschaftlichen Bande zur Musikkapelle Buchenberg.

Am Abend, als der für jedermann öffentliche Festball im Koems begann, hatte „DeeJay Jürgen B.“ zunächst einen schweren Stand. Entgegen der üblichen Gepflogenheit marschierten die vier Rotts diesmal nicht geschlossen in den Saal. Ohnehin spielte sich die Party wegen des schönen Wetters zu einem guten Teil im Freien ab. Zu späterer Stunde gelang es den Korporälen Andreas Wehrenberg und Bernd Fassauer dann doch noch mithilfe einer Soundbox, viele Festteilnehmer in den Koems zu bekommen, wo lange gefeiert wurde.