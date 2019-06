Güllebank-Chef muss sich für Umweltdelikt verantworten

„Hochbelastetes Abwasser“

+ Hier ist offenkundig alles in Ordnung: Der Hähnchenmist liegt „unter Dach“ – geschützt vor Auswaschung durch Regen.

Harpstedt/Bonrechtern - Von Jürgen Bohlken. Zeitweise hoch her ging es am Dienstagmorgen im Amtsgericht Wildeshausen, wo sich der Inhaber der Güllebank Weser-Ems, Edelhard Brinkmann, wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen verantworten musste. Der Staatsanwalt legte ihm zur Last, einen Haufen Hähnchenmist auf dem erworbenen Gelände der ehemaligen Brennereigenossenschaft in Harpstedt nicht sachgemäß gelagert zu haben, weshalb in einen Graben an der Dünsener Straße Sickerwässer geflossen seien. Die wiederum hätten die Eignung gehabt, das Gewässer „nachhaltig zu verunreinigen“. Brinkmann hatte einen gegen ihn in der Sache ergangenen Strafbefehl nicht akzeptiert – und Einspruch eingelegt.