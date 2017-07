Hilfe für „Oskar“ kommt noch rechtzeitig

Rüde stammt offenbar aus Messi-Haushalt

+ Als der Westhighlandterrier zu den Freilings nach Klosterseelte kam, befand er sich in einem mitleiderregenden Zustand.

KLOSTERSEELTE - Abgemagert und am Körper nahezu haarlos: In einem erbärmlichen Zustand kam „Oskar“ zu André und Karin Petra Freiling nach Klosterseelte. Während eines Klinikaufenthaltes seines Herrchens war der Westhighlandterrier allein in einer Bremer Wohnung zurückgeblieben, bis man ihn endlich fand. Ein Allergietest ergab eine Quecksilbervergiftung. Die Ursache ist unklar. Vielleicht rührt sie von einem zerbrochenen Thermometer her. Das aber sei „reine Spekulation“, sagt Karin Petra Freiling, Vorsitzende des Tierschutzvereins „Verbindung zwischen den Arten“. In der Wohnung habe großes Chaos geherrscht; offenkundig entstamme „Oskar“ einem Messi-Haushalt. Das Glück des Rüden im Unglück: Er fand dort zumindest Essbares. Es sei ein Wunder, „dass er überlebt hat“, sagt Freiling. Inzwischen sieht der etwa neunjährige Westi schon viel besser aus und hat auch wieder Haare am Körper. „Er ist ein fröhliches, zauberhaftes Kerlchen“, urteilt Karin Petra Freiling, die den Vierbeiner in neue, liebevolle Hände abgeben möchte. Ehe er vermittelt werde, „wollen wir ihn noch weiter stabilisieren“. Besuch könne er aber schon empfangen.