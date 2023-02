LzO-Spende für das Hildegardstift: Alpakas als Ergänzung zu Muli und Co.?

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Möglicherweise bekommt das Muli Gesellschaft: Die 2.000-Euro-Spende könnte für die Anschaffung von Alpakas Verwendung finden. Von links: LzO-Filialleiterin Christina Emmerich, die Heimbeiratsvorsitzende Elisabeth Vährmann, Pflegedienstleiterin Petra Kszyminski, Heimleiter Hubertus Aumann und Hausmeister Toni Schlüter. © Bohlken

Groß Ippener – Pflegedienstleiterin Petra Kszyminski, von allen im Hildegardstift in Groß Ippener Schwester Petra genannt, fände es großartig, wenn die Haustiere des Altenpflegeheims Gesellschaft bekämen: Alpakas täten den Bewohnern nach ihrer Überzeugung gut.

„In ein paar Jahren könnten wir sie scheren und aus der Wolle ein paar schöne Sachen stricken“, denkt Elisabeth Vährmann, die Heimbeiratsvorsitzende, schon einen Schritt weiter. Die 96-Jährige kann sich gut auch eine andere Verwendung für die 2.000-Euro-Spende der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) vorstellen, die Christina Emmerich, Leiterin der LzO-Filiale Harpstedt, am Dienstag überbrachte: „Ein zusätzlicher Ausflug würde mir gefallen. Mal wieder was anderes sehen – das wäre richtig schön.“

Hubertus Aumann, Geschäftsführer und Heimleiter seit Juli 2022, sicherte zu, dass die Spende in vollem Umfang den Bewohnerinnen und Bewohnern als Extra zugutekommt. „Wenn sie glücklich sind, bin ich es auch. Und ich würde mich immer den Wünschen unterordnen, die von Ihnen kommen“, sagte er zu der Heimbeiratsvorsitzenden.

In ein paar Jahren könnten wir sie scheren und aus der Wolle ein paar schöne Sachen stricken.

Pfau, Pony, Muli und Schaf gehören bereits zum „tierischen Inventar“ des Hildegardstifts. Auf die Idee, vielleicht ergänzend Alpakas anzuschaffen, ist auch Aumann schon gekommen: „Sie strahlen eine große Ruhe aus, sind friedlich und kommen mit anderen Tieren gut aus. Mit Alpakas lässt sich ein fast schon therapeutischer Effekt erzielen, ohne dass sie eine Ausbildung bräuchten. Sie würden zu uns passen, zumal wir die Fläche dafür haben“, so der Heimleiter. Er konnte sich eine Aufstockung des Betrags vorstellen und zeigte sich nicht abgeneigt, den von der Heimbeiratsvorsitzenden angeregten Ausflug zusätzlich zu ermöglichen. Über die genaue Verwendung der 2.000 Euro werde gemeinschaftlich entschieden.

Elisabeth Vährmann lief derweil zu Höchstform auf: „Das große Grundstück dahinten gehört uns doch auch. Oder? Wir holzen den Wald ab, legen einen wunderschönen Pool an und graben einen unterirdischen Gang dorthin“, scherzte sie und ergänzte augenzwinkernd: „Das Geld reicht allerdings nicht ganz.“

Sie strahlen eine große Ruhe aus, sind friedlich und kommen mit anderen Tieren gut aus. Mit Alpakas lässt sich ein fast schon therapeutischer Effekt erzielen, ohne dass sie eine Ausbildung bräuchten. Sie würden zu uns passen, zumal wir die Fläche dafür haben.

Die 2.000 Euro stammen aus vorweihnachtlichen Aktionen, die der „Perspektivkreis“ der LzO organisiert: Schon seit 2010 unterstützen Mitarbeitende der Landessparkasse mit Spenden aus eigener Tasche soziale Projekte im LzO-Geschäftsgebiet. Im Advent 2022 kamen insgesamt 14.000 Euro zusammen. Christina Emmerich erwähnte in diesem Zusammenhang Erlöse und Spenden, die von einem internen Weihnachtsmarkt in der LzO-Zentrale in Oldenburg herrührten.

Im Namen des Hildegardstifts dankte Hubertus Aumann der Filialleiterin und allen Beschäftigten der Landessparkasse herzlich für die Spende.

Abwechslung im Altenheim-Alltag

Das Seniorenheim tut nach den Worten der Heimbeiratsvorsitzenden und der Pflegedienstleiterin viel, um den Alltag ansprechend zu gestalten. Erst kürzlich sind im Verlauf einer Kohlfahrt, der coronabedingt ersten seit drei Jahren, zwei Hundertjährige als Kohlkönigspaar im Gasthaus Wülfers in Groß Ippener gekürt worden. Den Bus fuhr der mittlerweile verrentete frühere Geschäftsführer Peter Schmitz.

Die Rosenmontagsfeier in der Cafeteria rückt in greifbare Nähe. Sommerfest und Sommerausflug versüßen den Senioren die warme Jahreszeit. Im 14-tägigen Turnus kommt mittwochs die im Ruhestand lebende Ärztin Dr. Mechthild Warrelmann ins Pflegeheim, um den Bewohnerchor ehrenamtlich am Klavier zu begleiten. Und das ist beileibe noch nicht alles.