Hildegardstift: 24 neue Infizierte

Groß Ippener – Wirklich schlechte Nachrichten in Sachen Corona kommen aus dem Hildegardstift: Zusätzlich zu den bislang 28 Infizierten haben sich weitere 16 Bewohner und weitere acht Mitarbeitende in dem Altenpflegeheim in Groß Ippener mit Sars-CoV-2 angesteckt. Das ergab die jüngste Testung. „Bisher sind zum Glück keine schweren Verläufe zu erkennen. Die Mitarbeiterschaft arbeitet aber konstant an der Belastungsgrenze“, sagt Geschäftsführer Peter Schmitz. Daher müsse das Heim für Besucher geschlossen bleiben. Für die zwischenzeitlich eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit bittet Schmitz um Verständnis.