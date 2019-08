Hier sind Schnelligkeit und Grips gefragt

Harpstedt – Wer hüpft am schnellsten um die Wette? Wer holt sich den Sieg beim „Vier gewinnt“-Riesenspiel, wer wirft den Ball am weitesten und wer zielt am besten aufs Tor? Bei diesen Übungen sollte der Spaß aber nicht zu kurz kommen, schließlich hat die Harpstedter Oberschule am Freitagmorgen einen „Sport-Spiele-Spaß-Tag“ veranstaltet. Die Schüler von der fünften bis zur neunten Klasse durchliefen dabei zehn Stationen, die über das gesamte Gelände verteilt, aufgebaut waren. Die Zehntklässler betreuten die einzelnen Übungen und schrieben die Ergebnisse auf. „Die fließen aber nicht in die Note mit ein. Heute Nachmittag gibt es noch eine Siegerehrung“ erklärte Lehrerin Edyta Brümmer. Die Schüler konnten sich unter anderem beim Sackhüpfen, Staffellauf, Schubkarrenschieben oder beim Pedalo-Wettrennen messen.

„Wir möchten heute das sportliche Interesse durch Spaß in den Fokus rücken, und nicht durch die Leistung. Auch das Thema gesunde Ernährung steht im Mittelpunkt. In der Aula werden Getränke und Obst angeboten“, so Brümmer. Gesponsert hatte dies das Druckhaus Lampe aus Harpstedt. Die Sportlehrerkräfte Lena Behrends und Uwe Rüger hatten die Veranstaltung organisiert und sich die Spiele überlegt. „Wir haben versucht, alle Bereiche abzudecken. Beim Wandhocken geht es beispielsweise um Kraft, beim Staffellauf um Schnelligkeit, und bei ,Vier gewinnt‘ setzen die Schüler ihren Grips ein“, sagte Behrends.

Auf dem Sportplatz des Harpstedter Turnerbunds hieß es derweil „Gucci-Girls“ gegen „Pommespieker“. Die Schüler traten in Sechsergruppen gegeneinander an und hatten sich vorher Teamnamen überlegt. Weitere waren unter anderem „die Teletubbies“ und „Die Unsportlichen“. Doch welches Team hüpft am schnellsten um die Wette? Bei den Jungs klappte es ein bisschen besser. „Denkt dran, es soll Spaß machen!“, rief Brümmer ihnen zu. Die Jungen und Mädchen strengten sich an und hüpften zielstrebig in Richtung des gelben Hütchens und dann wieder zurück ins Ziel. Die Jugendlichen spornten sich untereinander an und hatten sichtlich viel Spaß dabei.

Mit einem Blick nach rechts waren zwei andere Teams beim Weitwurf dabei. Immer weiter und weiter flogen dabei die Bälle.

In einer der beiden Turnhallen ging es darum, mit den Pedalos unter den Füßen am schnellsten ins Ziel zu kommen. Auch an dieser Station schlugen sich die Teilnehmer wacker. Auf dem Schulhof war der 13-jährige Lasse Deger, in einem Bayerntrikot gekleidet, dabei, mit seinen Knien einen Fußball so lange wie möglich zu halten. Bei dieser Übung zeigten sich sowohl die Mädchen als auch die Jungen voller Ehrgeiz.

Gegen Mittag folgte die Preisverleihung. Den Sieg holte sich das Team „Time to shine“ aus der Klasse O7b. Sie bekamen als Preise Trinkflaschen und Rucksäcke (gesponsort vom Stuhrer Triathlonverein „Tri-Wölfe“) von Behrends und Rüger überreicht. lat