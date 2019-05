Kostenloses Minigolf-Vergnügen lockt rund 40 Interessierte

Am „Blitz“ versuchen sich hier Anouk Wachholder und ihr Vater Stefan.

Harpstedt – Rund 40 Interessierte aller Altersgruppen haben am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr die Gelegenheit genutzt, die Harpstedter Minigolfanlage am Tielingskamp anlässlich eines „Tags der offenen Tür“ kostenlos zu bespielen. Anouk Wachholder (11) und Leon Neumann (12) aus Harpstedt sowie Larissa Stührmann (17) aus Bassum absolvierten der Reihe nach mit jeweils einem Elternteil alle 18 Bahnen.

„Ich gebe dem Ball jedes Mal, wenn ich hier bin, einen anderen Namen. Heute heißt er Frank“, verriet Anouk lächelnd. Leon und sein Vater besuchen den Platz zwei- bis dreimal pro Saison. Der Spaß beim Minigolfen stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Ingrid Stührmann verriet, sie schwinge immer mal wieder mit ihrer Tochter den Schläger am Tielingskamp. Nach den sportlichen Aktivitäten ließen es sich die Besucher bei Bratwurst und leckerem Kuchen gut gehen.

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) unterhält die Minigolfanlage. Dessen erster Vorsitzender Hermann Schnakenberg fand es schade, dass nicht mehr Mitbürger das kostenlose Angebot kurz nach dem Saisonstart angenommen haben. In diesem Zusammenhang bedauert unsere Zeitung, dass der „Tag der offenen Tür“ (nach zwei vorausgegangenen korrekten Meldungen) in der Sonnabendausgabe auf der Harpstedt-Seite versehentlich für Samstag statt für Sonntag angekündigt worden war. Leider ließ sich dieser Patzer nur über unseren Online-Auftritt noch teilweise „reparieren“. Doch auch das Wetter dürfte einige Leute vom Kommen abgehalten haben. Zwar blieb es trocken, aber, so bemerkte die zweite VVV-Vorsitzende Elke Wachendorf: „Der kalte Wind ist sehr unangenehm.“

Der Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Harpstedt hofft nun auf eine gute Frequentierung der Minigolfanlage im Frühjahr und Sommer. Bespielt werden können die Bahnen immer sonnabends und sonntags ab 14 Uhr bei hinreichend gutem Wetter – in den Ferien dann sogar täglich.

aro