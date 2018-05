Kinderkönigsscheibe wird aufgehängt

+ Der neue Kinderschützenkönig Marten Rohlfs und seine Königin Lotta Drews.

Harpstedt - Die Königsscheibe wird am Freitag, um 19.15 Uhr am Haus des neuen Harpstedter Kinderschützenkönigs Marten Rohlfs (IV. Rott) an der Goseriede aufgehängt.