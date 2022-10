„Herbstserenade“: The Show must go on – bald ohne Rafael Jung

Das „Ensemble Bunt“ machte unter anderem den „Tanz der Regentropfen“ akustisch erlebbar. Es bereicherte das Konzert in der Harpstedter Christuskirche mit Musik, die seine Leiterin Ute Klitte selbst geschrieben hatte – passend zum Kinderbuch „Der schöne Regentag“ von Anke Rüdebusch aus Mahlstedt. © Rottmann

Harpstedt – „The Show must go on“ heißt einer der vielen Titel von Queen. Die Rockband kam am Sonntag während der Herbstserenade – wenngleich mit anderen Hits – in der Harpstedter Christuskirche zu Ehren. Und zwar in einem Programm, das abwechslungsreicher hätte kaum ausfallen können. Weitergehen muss die einst von Queen-Ikone Freddie Mercury besungene Show auch für die Musikschule des Landkreises Oldenburg – sehr bald allerdings ohne ihren beliebten und geschätzten langjährigen Leiter: Rafael Jung erlebte in „offizieller Mission“ letztmalig eine „Herbstserenade“. Nach 34 Jahren als Musikschulchef tritt er in drei Wochen in den verdienten Ruhestand ein.

Langeweile wird bei dem für Musikalität, trockenen Humor, Entertainer-Qualitäten, flotte Sprüche und launige Anmoderationen bekannten Musiker mit einem Faible für den Jazz sicher auch als Rentner nicht aufkommen. „Ich habe ein eigenes Tonstudio in meinem Heimatort Weyhe und werde weiterhin in meinen vier Bands als Keyboarder in die Tasten hauen“, verriet er.

„Unsere Ensembles und Solisten werden wie gewohnt alles geben, um Ihnen ein schönes Programm vorzustellen“, versprach Jung dem Publikum in der Christuskirche. Und dieses Versprechen löste der in der „Herbstserenade“ mitwirkende Musikschulnachwuchs dann auch ganz konsequent ein.

Demnächst im Ruhestand: Kreismusikschulleiter Rafael Jung. © Rottmann

Milla Schulte machte an der Violine den Auftakt mit „Willi Wanderwichtel“ von Andrea Holzer-Rhomberg, ehe Klea Schröder die Zuhörer – ebenfalls auf der Geige – mit einem Allegro von Wolfgang Amadeus Mozart verzückte.

Lily Felstermann, Luisa Abel, Fynn Gier und Anna-Lena Kotsamidi ließen auf Blockflöten das Stück „Subway“ von Alan Rosenheck folgen. Das „Ensemble Bunt“ um Leiterin Ute Klitte gefiel mit dem Andante aus der Sinfonie mit dem Paukenschlag von Josef Haydn – und Eliana Springer am Klavier mit dem „Old Song“ von Manfred Schmitz.

Das Klarinetten-Ensemble von Jutta Heumann mit Pia Kaling, Julia Stoermer und Gaby Walther verneigte sich im weiteren Verlauf musikalisch vor der Band Queen – mit der legendären „Bohemian Rhapsody“ aus der Feder von Freddie Mercury nach einem Arrangement von Robert Brunnlechner. Das Stück, das im Original aus dem Album „A Night at the Opera“ stammt und Elemente aus Rock und Oper kunstvoll-pompös miteinander verquickt, gilt als ein Meilenstein der Rockgeschichte. Es passte 1975 mit fast sechs Minuten Länge so gerade auf eine Single.

Regentropfen werden akustisch erlebbar

Nicht minder verspielt ging es im Harpstedter Gotteshaus mit Meistern des Barock weiter im Programm: Andreas Taute und Tom Pössel (Trompeten) sowie Mattis Becker (Posaune) setzten mit „Intrada“ von Georg Friedrich Händel und der „Fuga VII (a 3 Voci)“ von Johann Sebastian Bach Akzente.

Das „Ensemble Bunt“ machte sogar den „Tanz der Regentropfen“ akustisch erlebbar. Es bereicherte das Konzert mit Musik, die seine Leiterin Ute Klitte selbst geschrieben hatte – passend zum Kinderbuch „Der schöne Regentag“ von Anke Rüdebusch aus Mahlstedt.

Nach einer kleinen Pause leiteten die Trompeter Tom Pössel und Ingo Poth, Leiter der Blechbläser, mit der „Fanfare for two Trumpets“ den zweiten Teil der „Herbstserenade“ ein. Das Blockflötenensemble von Martina Bley mit Hannah Köhne, Emma Tschöpe, Kian Imbusch, Lina Herzog und Merle Woltermann ließ auf Bass-, Tenor-, Alt- und Sopranflöten das Stück „The Wellerman“ folgen. Das Blechbläserquartett aus Andreas Taute und Tom Pössel (Trompete), Mattis Becker (Posaune) sowie Lennart Schröder (Tuba) sorgte mit „That’s a Plenty“ von Lew Pollack und „Halleluja Drive“ von Chris Hazel für schwungvolle Momente. Lilianna Müller punktete am Klavier mit dem „Blumenwalzer“ aus dem Märchen-Ballett „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky; Klavierlehrerin Kristina Legostaeva stammt aus der Ukraine.

Großes Gemeinschaftswerk als Zugabe

„Zum Abschluss wird es voll auf der Bühne“, kündigte Rafael Jung das Kinderorchester mit „Die alte Moorhexe“, das Kinder- und Jugendorchester mit „Heaven is a wonderful Place“ (als Kanon) sowie das Jugendorchester mit dem Rock-Medley „Queen on Stage“, arrangiert von Paul Murtha, an.

Als Überraschung gab es eine Zugabe, die nicht im Programmheft stand: „Hejo, spann den Wagen an“ – als Kanon mit Beteiligung aller Ensembles und Solisten, organisiert von der stellvertretenden Musikschulleiterin Martina Bley. Erst vor drei Wochen hatten Ute Klitte und Ingo Poth das Stück jeweils mit ihren Gruppen einstudiert. Als großes Musikschulgemeinschaftswerk erlebte es jetzt in der Christuskirche seine Erstaufführung. Und diese Premiere kam derart bombastisch daher, dass die Zuhörer sie mit brandendem Applaus honorierten.

