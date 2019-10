Herbstmeister kommen zu Ehren

Etliche Pokale wechseln nach Schießwettbewerben in Groß Ippener die Besitzer

+ Nach der Siegerehrung – stehend, von links: Simone Preiss, Claudia Pleus, Thomas Lange, Rainer Lehmkuhl, Sebastian Hohnholz, Benita Meyer und Uwe Bitter. Hockend, von links: Nico Kowalski-Perez, Emma Pleus, Johanna Pleus und Anke Hüneke. Foto: Eichler

Groß Ippener – Beim Herbstschießen des Schützenvereins Ippener ging es um die Herbstmeisterschaft sowie weitere begehrte Titel, Pokale und Preise. Zusätzlich trugen die Grünröcke ein Aal- und ein Glücksschießen aus. Vor Beginn der Siegerehrung einschließlich Ehrung der Jahresübungsmeister, teils in Abwesenheit, erwähnte Hauptmann Arnold Wiechmann vor etwa 60 Anwesenden lobend und anerkennend die Leistungen der Vereinsmitglieder Maike Kieselhorst, Anja Wiechmann und Anke Hollmann, die am Vorabend in Klein Köhren Samtgemeindekönigin, Vizekönigin und „Vize-Vize“ geworden waren (wir berichteten). Die Leiterin der Damenschießmannschaft, Silke Schröder, überreichte den drei Würdenträgerinnen je einen Blumenstrauß. Als neue Jahresübungsmeister des Schützenvereins Ippener hatten sich Emma Pleus (Kategorie Schüler, durchschnittlich 45,8 Ringe), Nico Kowalski-Perez (Jugend, durchschnittlich 29,5 Ringe), Benita Meyer (Damen/Luftgewehr, 29,25 Ringe), Simone Preiss (Damen/Kleinkaliber, 36,3), Uwe Bitter (Herren/Kleinkaliber, 37,2) sowie Sebastian Hohnholz (Damen und Herren/Luftpistole, 38,1) und Carsten Schröder (Herren/Luftgewehr, 35,6) hervorgetan.