„Herbstbasteln“ erweist sich als echter Ferienspaßrenner

+ Ihrer Kreativität ließen Ferienspaßkinder beim „Herbstbasteln“ in der Delmeschule freien Lauf. Foto: Bohlken

Harpstedt – 20 Mädchen und Jungen haben am Dienstagvormittag in der Harpstedter Delmeschule Tischlaternen in Form lustiger Tierfiguren gebastelt, Tassen bemalt und aus Tontöpfen, die sie jeweils mit einem Docht bestückten und mit Wachs befüllten, Kerzen hergestellt. Zudem verzierten sie Polyestersegel vorgefertigter Drachen mit Motiven eigener Wahl.