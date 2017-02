Helfende Hand für Flüchtlingsinitiative

Harpstedt - Von Phillip Petzold. „Pscht!“, zischt es immer wieder. Schleichend und flüsternd geht es durch die Harpstedter Begegnungsstätte. Die Verleihung der „Helfenden Hand“ ist eine konspirative Angelegenheit.

Und es lohnt sich: Die Mitglieder der Flüchtlingsinitiative Harpstedt sind völlig baff, als sie am Montagnachmittag den Preis bekommen.

„Ich bin total überrascht“, so Winfried Schreppel von der Flüchtlingshilfe, der sich nach eigenen Angaben um den Papierkrieg kümmert und „den Laden ein bisschen zusammenhält“. Stellvertretend für die Gruppe bekam er von Karin Möller die aus Olivenholz gefertigte Hand überreicht. Möller und das DRK-Blutspendeteam sind Preisträger des vergangenen Jahres. „Es ist eine Ehre die Hand zu bekommen, und es ist eine Ehre, sie weiterzugeben“, so Möller. Es sei schließlich schön, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren.

„Wir alle ziehen unseren Hut vor euch und eurer Leistung, die euch oft an die Grenzen der Belastbarkeit geführt hat“, sagt DRK-Vorsitzende Reinholde Lehmhus in ihrer Laudatio. Sie dankte den Preisträgern für ihr bemerkenswertes bürgerliches Engagement, dessen Ende noch nicht abzusehen ist.

In der Tat: Derzeit leben noch 122 Geflüchtete in Harpstedt. „Wenn wir für diese Wohnungen gefunden haben, hören wir auf“, berichtet Schreppel. Derzeit leben die Migranten noch in Wohnungen im Besitz der Samtgemeinde. Zu Hochzeiten hat die Initiative 250 Menschen betreut, Sprachkurse organisiert, Treffen veranstaltet und die Menschen bei Behördengängen begleitet. Die Idee für die Initiative entstand auf der Rückfahrt aus Harpstedts französischer Partnerstadt Loué anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Verbindung im Oktober 2014. „Wir haben zwölf Stunden im Bus gehockt und kamen auf die Idee“, erzählt Schreppel. Zu Beginn waren sie vier bis sechs Leute und schon im Dezember hatten sie das erste Flüchtlingscafé organisiert. „Die Leute waren glückselig, dass sie mal andere Menschen getroffen haben“, so Schreppel. Mittlerweile sind etwa 50 Freiwillige dabei, die den Geflüchteten „Hilfe zur Selbsthilfe“ geben wollen.

Initiiert wurde der Preis vor elf Jahren unter anderem von Jens Fröhlke. Als die Initiative aus der Taufe gehoben wurde, war er gerade auf Wanderung. „Ich habe mitbekommen, was in Harpstedt passiert und mich total gefreut“, so Fröhlke. Die Nachrichten aus der Heimat hätten ihn schwer beeindruckt.