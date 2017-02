Harpstedt - Ein Heidenspaß für die „grauen Zellen“ verspricht am Donnerstag, 2. März, ab 19.30 Uhr ein von Eltje Weiß organisierter Table-Quiz-Abend im „Liberty’s“ an der Langen Straße in Harpstedt zu werden.

Tischgruppen aus jeweils zwei bis fünf Mitspielern treten dann in Quizrunden gegeneinander an, um sich in Themenfeldern wie TV und Film, Erdkunde, Geschichte, Tiere, Religion, Kunst, Musik, Sport, Mathematik, Literatur, Politik, Medizin, Ernährung, Fremdwörter, Promis, Chemie, Physik, Weltall und Zeitgeschehen zu beweisen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Das „Liberty's“ lobt einen Gutscheinpreis aus. Platzreservierungen sind unter Tel.: 04244/967 98 74 möglich. boh

