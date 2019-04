Logeweg: Feuerwehr löscht schnell

+ Schnell gelöscht: Rund 20 Meter Hecke brannten am Logeweg. Foto: Bahrs

Harpstedt – Die Ortsfeuerwehr Harpstedt wurde am Ostermontag um 12.45 Uhr zu einem Einsatz mit dem Stichwort „Flächenbrand mittel, Hecke brennt“ an den Logeweg alarmiert. Da die Hecke nahe am Haus stand, alarmierte die Einsatzleitung die Feuerwehren Klein Henstedt und Prinzhöfte-Horstedt gleich mit. Beim Eintreffen der Harpstedter Wehr brannte die Hecke nach Angaben von Samtgemeindefeuerwehrsprecher Christian Bahrs auf einer Länge von rund 20 Metern. Da jedoch keine Gefahr des Übergreifens auf weitere Gebäude bestand, konnten die 20 Kräfte aus Klein Henstedt und Prinzhöfte-Horstedt ihre Anfahrt abbrechen. Die Harpstedter Feuerwehr löschte die Flammen unter Atemschutz mit einem C-Rohr und dem Wasser des Tanklöschfahrzeuges rasch ab und überprüfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die 23 Einsatzkräfte beendet. Die Ursache des Brandes ist noch nicht ermittelt.