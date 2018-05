Haushenne Elsbeth hat in Klein Henstedt Fasaneneier ausgebrütet

Klein Henstedt - Dass ein Haushuhn Fasanenküken ins Leben verhilft, kommt nicht alle Tage vor: Elsbeth heißt eine Henne einer japanischen Rasse, die bei der Klein Henstedter Familie Hillmann beheimatet ist und dort zwölf ihr „untergejubelte“ Eier aus der örtlichen Fasanerie ausgebrütet hat.

Die ersten fünf Küken sind am Donnerstagabend binnen ganz kurzer Zeit geschlüpft. Elbeth kümmerte sich sogleich rührend um sie. In Ermangelung eines Hahns kann sie selbst keine befruchteten Eier legen. Ihr ausgeprägter Mutterinstinkt hatte sich zuletzt in starkem Glucken bemerkbar gemacht.

Zunächst saß Elsbeth wochenlang auf einer ovalen Attrappe aus Porzellan. Dann bekam die Familie Hillmann Mitleid mit ihr und besorgte echte Eier. Die stammten zwar nicht von einem Haushuhn, aber das störte Elsbeth nicht, und das hielt sie nicht davon ab, den Nachwuchs bis zum Schlüpfen schön warm zu halten. Bis sie flügge werden, verbleiben die Fasanenküken nun bei der Familie Hillmann und ihrer „Leihmama“.