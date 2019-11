Den Haushalt macht Frau Müller

Wer sowieso schon Probleme mit den Augen hat, wird den Staubfilm auf dem Regal oder die ersten Schimmelspuren im Bad vermutlich nicht sehen. Dann springt Manuela Müller ein: Die Harpsted-terin bietet einen Service für alle Aufgaben im Haushalt an. Ihre Kunden sind Senioren und Familien.

Harpstedt – Manchmal bekommt sie einen Anruf: „Der Einkauf muss gemacht werden.“ Dann weiß Manuela Müller, was sie erwartet. Eine detaillierte Liste mit Dingen, die im Haushalt ihrer Kundin fehlen, dazu die Angaben, wo sie was besorgen soll. Eine Aufgabe, die der 52-Jährigen wenig Mühe bereitet und den Alltag der Seniorin, die sie beauftragt hat, deutlich entlastet. „Viele suchen auch das Gespräch“, erzählt Müller, die weiß, dass ihr Haushaltsservice auch mit einem Vertrauensgefühl zu tun hat. Deshalb dauert ein Einsatz manchmal eine halbe Stunde länger als gedacht. „Das ist ganz wichtig. Man befindet sich ja in der Privatsphäre der Leute“, sagt sie.

Pflege gehört allerdings nicht in Müllers Arbeitsbereich. Sie hat vor 20 Jahren eine schulische Ausbildung zur Hauswirtschafterin abgeschlossen und bietet von Kochen über Reinigungsarbeiten bis hin zum Einkauf verschiedene Formen der Unterstützung an. Seit zwei Jahren lebt sie in Harpstedt, im August machte sie sich mit ihrem Haushaltsservice für die Samtgemeinde selbstständig.

Gerade ältere Menschen seien es nicht gewohnt, dass fremde Personen bei ihnen zu Hause anpacken – „die haben ja lange alles selbst gemacht“, erklärt Müller. Zuzugeben, dass es mit dem Fensterputzen oder auch mit der Reinigung von Küche und Bad nicht mehr klappt, sei ein großer Schritt. „Es gibt auch Haushalte, in denen die Kinder auf mich zukommen“, berichtet die 52-Jährige. Häufig seien es aber Paare, bei denen ein Partner erkrankt ist und deshalb Hilfe nötig wird. Viele haben bereits ihr Haus verkauft und sich eine Wohnung genommen, um den Alltagsaufwand besser bewältigen zu können.

Welche Tätigkeiten die 52-Jährige übernimmt, hängt ganz von den Wünschen ihrer Kunden ab. In einem ersten Gespräch vereinbart Müller mit ihnen schriftlich, was wie häufig erledigt werden soll. Der Stundenlohn (18 Euro) ist immer der gleiche. In vielen Fällen geht es um die Reinigung von Küche, Bad und Fußböden. „Das sind Dinge, die die Leute nicht mehr sehen“, sagt die Hauswirtschafterin: die Flecken auf den Schrankfronten, der Staub in der dunklen Ecke.

Viele ihrer Auftraggeber hätten sehr klare Vorstellungen, vor allem Familien, erzählt Müller. Manche Dinge, etwa die Wäsche, ließen sie sich in der Regel ungern aus der Hand nehmen. Andere wünschten sich, dass alles auf einmal geputzt wird. Das lehnt Müller in der Regel ab – aus organisatorischen Gründen, aber auch, weil es sinnvoller sei, regelmäßiger zu reinigen.

Inzwischen hat die 52-Jährige auch ein Putzmittelsortiment angeschafft. „Das kommt ganz gut an“, erzählt sie. Denn während Familien häufig einen gut sortierten Vorrat hätten, sehe das bei älteren Menschen anders aus. Auch Spezialreiniger, etwa gegen Schimmelflecken, seien nicht selbstverständlich vorhanden. Zudem ist das Equipment der Hauswirtschafterin auf dem aktuellen Stand: Sie benutzt etwa Mikrofasertücher anstelle von alten Lappen.

Derzeit beschäftigt Müller eine Angestellte und sucht nach einer zusätzlichen Kraft. Denn auch wenn die Stundenzahl der Aufträge derzeit noch überschaubar ist, muss Müller sowohl die Fahrten innerhalb der Samtgemeinde einrechnen als auch die Anforderungen der Krankenkasse erfüllen. Denn sie hofft, dass es bald möglich sein wird, ihren Einsatz über diese abzurechnen – zum Beispiel, wenn ein gebrochener Arm eine Haushaltshilfe nötig macht. Für die 52-Jährige stehen weitere Veränderungen an: Sie plant, in Kürze ein neues Büro im Industriegebiet zu beziehen. Außerdem soll eine Internetseite für ihren Haushaltsservice bald online gehen.

Informationen

Manuela Müller ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter Telefon 0160/97958908 zu erreichen.