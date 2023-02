Hildegardstift: „Haus mit internationalem Charme“

Von: Jürgen Bohlken

Seit Sommer 2022 Heimleiter: Hubertus Aumann. © boh

Groß Ippener – Was am Seniorenpflegeheim Hildegardstift in Groß Ippener besonders sei? „Wir sind ein Haus mit internationalem Charme und schauen uns sozusagen in der Welt um, wie wir dem Fachkräftemangel begegnen können, um unseren Versorgungsauftrag gut zu erfüllen“, erwidert Heimleiter und Geschäftsführer Hubertus Aumann auf diese Frage. „Wir beschäftigen hier Menschen aus mindestens zehn Ländern, etwa aus Indien, von den Philippinen, aus Madagaskar, Kamerun, Syrien, Rumänien oder Russland“, fügt er hinzu.

Die Kräfte aus dem Ausland seien für gewöhnlich pflegerisch vorgebildet. Die Ausbildung, die sie mitbrächten, werde aber oft nicht anerkannt. Ehe sie in der Pflege als „Examinierte“ eingesetzt werden können, absolvieren sie nach Aumanns Worten für gewöhnlich neben einem Online-Sprachkurs auch „eine Art Nachschulung mit abschließender Prüfung“.

Bei der Verbesserung der Deutschkenntnisse hilft die Heimbeiratsvorsitzende Elisabeth Vährmann. Die 96-Jährige, im Kopf hellwach, hat in ihrem aktiven Berufsleben als Lehrerin Deutsch unterrichtet und findet auch heute noch Gefallen daran. Aktuell feilt sie an den Sprachkenntnissen eines Philippiners. Dieser Schüler sei „sehr lernwillig“, bescheinigt ihm die hochbetagte Lehrerin.

Träger des Hildegardstifts ist die Caritas. „Konfession, Herkunft und sexuelle Orientierung von Menschen, die sich bei uns bewerben, spielen aber keine Rolle. Die Haltung und die Leidenschaft für die Pflege als Beruf hingegen sehr wohl“, bekräftigt Aumann. Bezahlt werde nach Tarif: „Es wird in diesem Jahr eine starke Anpassung nach oben geben. Wir gewähren allen Mitarbeitenden übrigens auch die Inflationsausgleichsprämie. Für Vollzeitkräfte gibt es die 3 000 Euro, die der Gesetzgeber steuerfrei gestellt hat, komplett, aber verteilt auf zwei Jahre – also 1 500 Euro pro Jahr.“

„Gehalt mit Gesellenlohn vergleichbar“

Die Altenpflege hätte aus Aumanns Sicht ein besseres Image verdient. Die Arbeit sei nicht nur zukunftssicher, sondern werde mittlerweile auch gut bezahlt. Das Gehalt einer examinierten Kraft sei durchaus mit dem Lohn eines Handwerksgesellen vergleichbar. „Und es ist doch auch einfach schön, anderen Menschen zu helfen“, findet die Heimbeiratsvorsitzende. „Das sehe ich genauso“, pflichtet der Einrichtungsleiter bei. Die Pflege sei sicherlich kein Berufsfeld für jedermann, aber eine dankbare Aufgabe. Ja, der Beruf sei durchaus körperlich anstrengend, allerdings auf einem leistbaren Niveau. Technische Hilfsmittel erleichterten etwa das Baden. Auch andere Tätigkeiten ließen sich rückenschonend ausführen. Zudem seien „immer mehrere Mitarbeitende auf einer Station oder in einem Wohnbereich, sodass sie sich gegenseitig unterstützen können“.

72 Beschäftigte kommen auf 85 Bewohner

Weniger die körperliche Anstrengung als vielmehr der Umstand, im Altenheim mit dem Tod konfrontiert zu werden, hält viele Menschen nach Aumanns Ansicht davon ab, in der Altenpflege ihre berufliche Erfüllung zu suchen. Auf 85 Bewohnerinnen und Bewohner kommen im Hildegardstift 72 Beschäftigte. Für Pflegekräfte gibt es dort derzeit drei offene Vollzeitstellen.

Die „Gleichung“ ist einfach: Mit deutlich mehr Personal ließen sich in der Branche die Pflegekapazitäten erheblich ausweiten. Tatsächlich reichen die Heimplätze schon lange nicht mehr. „Ich habe bestimmt zehn Anfragen am Tag – von mitunter verzweifelten, weinenden Angehörigen, die nicht mehr können. Das geht seit Jahren so. Das belastet uns in der Pflege immer mehr“, gibt Petra Kszyminski, Pflegedienstleiterin im Hildegardstift, zu. Einen freigewordenen Platz vergebe sie inzwischen üblicherweise sofort wieder.

Das Abtelefonieren „einer unendlich lang anmutenden Warteliste“ wäre zeitlich nicht mehr hinzukriegen, sagt sie. Das habe sich zudem als wenig sinnvoll erwiesen. Die Liste sei früher oder später überholt, weil viele darauf notierte Platzsuchende zwischenzeitlich in anderen Heimen Erfolg gehabt hätten.

Ausgesprochen schwierig sei es geworden, Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt in der stationären Pflege unterzubringen. Häufig, so Petra Kszyminski, fänden sich nur Plätze in weiter entfernten Städten und Gemeinden.