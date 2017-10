Sturmtief „Xavier“ zerstört Haus in Hölingen

Bewohner kommen im Wohnwagen unter

+ © Bohlken Regelrecht „zerschlagen“ hat ein umgestürzter Baum ein Wohnhaus nahe der Katenbäker Straße in Hölingen. © Bohlken

Hölingen/Dünsen/Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Fassungslos stehen zwei Lehrer in Hölingen vor den Trümmern: Ein Baum, den der Orkan „Xavier“ zu Fall brachte, zerschlug regelrecht ihr Zuhause in der Nähe der Katenbäker Straße. „Zum Glück waren wir nicht da, als das passierte“, sagen die Bewohner. Der Schock steht ihnen noch am Tag nach dem schweren Sturm ins Gesicht geschrieben.