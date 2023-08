„Haus Beckeln“: Kritischer Blick auf generalisierte Pflegeausbildung

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Pflegekräfte werden dringend benötigt. Während der inzwischen generalisierten Ausbildung profitieren die Pflegeeinrichtungen nur im Rahmen von Praktika von den Auszubildenden. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wird durchaus unterschiedlich beurteilt. Symbolfoto: Jens Wolf (dpa) © -

Beckeln – Überall klagen Unternehmen über Probleme, offene Lehrstellen zu besetzen. Seniorenpflegeheime könnten angesichts der Personalnot Auszubildende durchaus als Unterstützung gebrauchen. Doch „Learning by Doing“ findet dort nur im Rahmen von Praktika statt. Katharina Höffmann, Pflegedienstleiterin im „Haus Beckeln“, kann sich mit den aktuellen Ausbildungsstrukturen nicht unbedingt anfreunden. „Das alte System war besser“, urteilt sie.

Auf die Frage, was sie täte, wenn sie entscheiden dürfte, wie der Ausbildungsweg bis zur examinierten Pflegekraft aussehen sollte, kommt ihr der eigene Start in den Beruf in den Sinn: „Ich selbst habe von 2008 bis 2012 Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernt. Wir hatten Blockunterricht. Sechs Wochen Schule wechselten sich mit sechs Wochen Praxis ab. Das fand ich nicht schlecht. Dadurch habe ich in der Schulzeit viel gelernt, was ich in der Praxis, also im Krankenhaus, umsetzen konnte“, erinnert sich die Wildeshauserin, die später durch ihren Mann Peter, Geschäftsführer des Seniorenheims „Haus Beckeln“, zur Altenpflege kam.

Viele geben der Krankenpflege den Vorzug

Wer heutzutage examinierte Kraft in einem Pflegeberuf werden will, durchläuft eine generalistische berufsfachschulische Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau mit staatlicher Abschlussprüfung. Eine Spezialisierung von Anfang an gibt es nicht mehr. Ob der weitere berufliche Lebensweg in die Kranken-, Kinderkranken- oder Altenpflege führen soll, entscheidet sich erst im dritten Lehrjahr. Tatsächlich gäben viele Auszubildende der Kranken- oder Kinderkrankenpflege den Vorzug, weiß Katharina Höffmann.

Doch das sei nicht der einzige Nachteil aus Sicht der Seniorenpflege. Ein anderes Problem: Die Pflegeheime seien für die Berufsanfänger in spe nur noch Praktikumsstätten. Früher hätten die Auszubildenden unter der Woche zwei Tage Unterricht gehabt und seien drei Tage im Seniorenheim gewesen. Mit jedem durchlaufenen Lehrjahr sei es besser gelungen, sie in den Heimalltag einzubinden. „Es hat uns gefreut zu sehen, wie sie immer selbstständiger wurden. Wir haben das als regelrechtes Geschenk empfunden“, erinnert sich Höffmann.

Und heute? Da die Berufsfachschülerinnen und -schüler in allen Ausbildungszweigen Praktika absolvieren müssen, „kriegen wir gelegentlich Praktikumsanfragen – wie beispielsweise vor vier Monaten“, erzählt Höffmann. Die Kehrseite der Medaille: „Die Betreffenden bleiben nur sechs bis acht Wochen am Stück bei uns und ziehen dann weiter.“ Davon hätten die Einrichtungen vergleichsweise wenig.