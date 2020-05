Hartmanns feiern goldene Hochzeit

Harpstedt – Gut 100 Kilometer ist Wiesedermeer im Landkreis Wittmund von der Samtgemeinde Harpstedt entfernt. Dort lernten sich vor knapp 53 Jahren Anke und Harro Hartmann kennen – er hatte gerade seinen Grundwehrdienst absolviert, sie arbeitete als Hauswirtschafterin bei einer Auricher Arztfamilie. Das junge Paar tanzte am 24. Juni 1967 zum ersten Mal zusammen. Am 8. Mai 1970 wurden sie offiziell Mann und Frau. Dieser Tag jährt sich nun zum 50. Mal.

Hartmanns waren sich schon vor der Hochzeit einig, dass sie nach Hude ziehen wollten – der 23-jährige Harro war bei der damals eigenständigen Gemeinde Wüsting angestellt. Das Paar plante, ein Haus zu bauen. „Wenn schon, dann richtig“, findet er noch heute. „Das war gar kein Gedanke, davor schon zusammenzuwohnen“, erinnert sie sich. Mit der Hilfe von vielen Freunden und Verwandten entstand das erste gemeinsame Zuhause, das Weihnachten 1970 bezugsfertig war – auch, wenn die Badezimmertür noch fehlte.

Zwei Jahre nach der Hochzeit kam Sohn Jan Hendrik zur Welt, seine Schwester Annika folgte 1976. Im September 1973 trat Harro Hartmann in die Freiwillige Feuerwehr ein – eine Entscheidung, die das Leben des Paars bis heute prägt. Seine Frau erinnert sich, wie sie morgens Fotos, die ihr Mann von den Einsätzen gemacht hatte, an die Zeitungen verteilte. Und an großes Chaos, wenn es ans Packen für die Zeltlager ging.

1980 bewarb sich Harro Hartmann um eine Stelle in der Verwaltung der Samtgemeinde Harpstedt, wo er bis zu seiner Pensionierung im Bauamt tätig war. Das zweite Haus, das die Familie baute, ist das, welches sie bis heute bewohnt. „Ich war aus Hude eine große Nachbarschaft gewohnt“, erinnert sich Anke Hartmann. In Harpstedt hingegen war damals viel freies Land rundherum. Also meldete sie sich im Sportverein und bei den Landfrauen an. Beim Roten Kreuz und im Seniorenheim engagiert sich die 71-Jährige ebenfalls. „Wir waren immer sehr aktiv, auch für die Gemeinschaft“, sagt ihr Mann. Dementsprechend hätten sie ihre goldene Hochzeit gern mit vielen Gästen und einem Gottesdienst gefeiert. Nun gebe es nur ein kleines Familientreffen, erzählen sie – und einen Kranz von den Nachbarn.