Harries-Mühle will Dampf herstellen und auf Gas verzichten

Präsentieren ihren neuen Schnaps: Geschäftsführer Florian Harries (l.) und Vertriebsleiter Nils Kluge. © vorwerk

Der Geschäftsführer der Harries-Mühle in Groß Ippener und Stuhr, Florian Harries, gibt Einblicke in die Zukunftspläne der Firma. Das Hafergewerbe „boomt“.

Groß Ippener/Stuhr – Florian Harries hat große Pläne. Der Geschäftsführer des Familienunternehmens „Harries Schälmühlenwerk“, das jeweils einen Standort in Groß Ippener und in Stuhr betreibt, will sein Unternehmen erweitern. Er denkt daran, Dampf herzustellen, um auf Gas zu verzichten, und überlegt, den Standort in Stuhr irgendwann zu schließen. In einem Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er zusammen mit Vertriebsleiter Nils Kluge seine Plänen und berichtet, welche Idee seine Firma erst kürzlich umgesetzt hat. Außerdem blickt er voraus in die Zukunft des Hafer-Gewerbes.

„Brandneu ist unser Schnaps“, sagt Harries, als er eine Flasche mit der Aufschrift „Oats 1912“ (deutsch: Hafer) in einem seiner Büros in Stuhr hochhält. Jeweils einen Likör und einen Schnaps hat sein Unternehmen auf konventioneller und auf biologischer Basis hergestellt. „Das war so eine Schnapsidee“, erzählt Kluge und schmunzelt. Harries ergänzt: „Wir wussten zu Beginn der Corona-Zeit nicht, wohin sich unsere Firma entwickelt. Erst wollten wir in Richtung Müsli-Riegel gehen. Aber da wir diesen Markt relativ gesättigt sahen, haben wir uns dafür entschieden, zu versuchen, den typischen Hafergeschmack in eine Spirituose zu bringen.“ Das sei gut gelungen. Seit vergangener Woche sei „Oats 1912“ marktreif.

Trend zu Hafermilchprodukten für Harries sehr positiv

Ansonsten beschäftigt sich die Firma Harries vor allem mit der Verarbeitung von Hafer, Gerste, Weizen, Roggen und Dinkel zu Getreideflocken und anderen Getreidenährmitteln. Besonders profitieren würde die Mühle derzeit von dem Trend hin zu Hafermilchprodukten. „Das spielt eine große Rolle. Dieser Markt wächst immer weiter. Das ist auch für uns sehr positiv“, betont Harries.

Der Geschäftsführer glaubt, dass die Hafer-Industrie auch in Zukunft „boomen“ werde. Die Fleischersatzprodukte auf Haferbasis werden aus seiner Sicht weiter zunehmen. „Da ist der skandinavische Bereich zum Beispiel schon sehr weit.“

Zudem sei der Hafer auch in der Kosmetikbranche angekommen. „Es gibt schon Hersteller, die mit Hafer im Shampoo arbeiten“, so Harries. Ob auch das Getreide von Harries in der Kosmetik ankommt, könne Kluge „gar nicht genau sagen, weil wir teilweise nicht wissen, in welchen Endprodukten unser Getreide landet“. Für Harries sei es insgesamt gut vorstellbar, dass Hafer in der Kosmetik bald eine größere Rolle einnimmt. Immer wieder müsse er mit seinem Unternehmen auf Lebensmitteltrends reagieren.

20 bis 25 Millionen Euro für möglichen Neubau in Groß Ippener

Zu den größten Vorhaben des Schälmühlenwerks gehört der angedachte Umzug der Stuhrer Mühle nach Groß Ippener. In Stuhr werde derzeit ausschließlich glutenfreies Getreide hergestellt. „Die Stuhrer Mühle würde dann geschlossen werden und wir würden in Ippener zusätzlich glutenfrei produzieren“, erklärt Harries. Dieses Projekt sei nach Planung des Unternehmens frühestens in fünf Jahren umsetzbar und hätte ein Investitionsvolumen von 20 bis 25 Millionen Euro.

Was sich der Geschäftsführer in näherer Zukunft vorstellen kann, ist eine alternative Energie-Erzeugung. „Wir haben die Planung, vom Gas wegzukommen, und zwar über unsere eigenen Nachprodukte. Wir wollen zum Beispiel Haferschalen und auch Getreidereinigungsabfälle verbrennen und so CO2-neutral Dampf herstellen, um uns da autark aufzustellen. Dazu suchen wir derzeit passende Grundstücke“, erklärt Harries. Er bevorzugt ein Gelände, angrenzend an der Mühle in Groß Ippener, damit die Rohstoffe zum Beispiel nicht noch mit Lastwagen bewegt werden müssten. Harries hofft, das Vorhaben in den nächsten fünf Jahren umsetzen zu können. Die Investitionskosten würden laut seiner Rechnung bei vier bis sieben Millionen Euro liegen.

2,5 bis 3 Millionen Euro Mehrkosten durch Energiekrise

Die Corona-Pandemie und vor allem die aktuelle Energiekrise habe sein Unternehmen halbwegs gut überstanden, sagt Harries. „Wir sind wirklich mit einem blauen Auge davongekommen.“ 2,5 bis drei Millionen Euro Mehrkosten musste seine Firma allein für Gas und Strom im vergangenen Jahr aufbringen. Das Schlimmste sei überstanden. Nun blicken Harries und Kluge mit ihrem Schälmühlenwerk in die Zukunft. Die Pläne sind zumindest groß und vielfältig.