„HarpStones“ mit Mehrwert – einlösbar wie Gutscheine

Harpstedt – Einen Mehrwert bekommen nun die „HarpStones“ verliehen, zumindest einige von ihnen: Ab Sonnabend, 31. August, können sich Mitbürger in Harpstedt auf die Suche nach – insgesamt 20 – versteckten „GutSteinen“ machen, die besonders kenntlich gemacht sind. Wer mit einem solchen Fundstück zum Eiscafé Venezia geht, bekommt im Gegenzug eine Kugel Eis geschenkt.

Die von Roswitha Stevens stammende Idee bleibt keine Eintagsfliege, sondern soll Woche für Woche fortgeführt werden. Das vierköpfige „HarpStones“-Team bemüht sich um Sponsoren und hat schon etliche im Flecken zum Mitmachen bewegen können.

Gefundene „GutSteine“ der Friedhofsgärtnerei Rinderknecht (Kmita) können ab Sonnabend, 7. September, eingelöst werden, und zwar jeweils gegen eine Rose. Am 14. September geht es dann voraussichtlich mit „Juwelier und Brillenmode Pestrup“ als Sponsor weiter; die Gelegenleistung für einen „Gutstein“ steht hier allerdings noch nicht hundertprozentig fest.

Nicole Windeler, die zusammen mit Roswitha Stevens, Anke Stiller und Britta Schütte die Umsetzung der Idee übernimmt, weist auf eine wichtige „Spielregel“ hin: Wer mehrere „GutSteine“ desselben Sponsors entdeckt, sollte nur einen davon behalten und die anderen an Ort und Stelle belassen, denn der Betreffende kann ohnehin nur ein Exemplar wie einen Gutschein einlösen. Mit jedem Sponsorenwechsel ergibt sich allerdings eine ganz neue Chance.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt es sich, regelmäßig in die Facebookgruppe „HarpStones“ zu schauen. Die Administratorinnen sind nun zusätzlich auch unter Telefon 0152/07 62 55 17 zu erreichen. Diese Rufnummer ist insbesondere zum Verschicken von WhatsApp-Nachrichten gedacht, zumal nicht jeder Fan der originell bemalten und versteckten Harpstedter Steine bei Facebook angemeldet ist. Am Rande erinnert Nicole Windeler noch einmal an die kommende Gemeinschaftsaktion: Am Sonntag, 1. September, kann jeder Interessent in den Kunstraum der Oberschule Harpstedt kommen und dort einen „HarpStone“ – oder auch mehrere – selbst bemalen. Sechs Stunden Zeit (10 bis 16 Uhr) stehen dafür zur Verfügung. Die Organisatorinnen stellen eine Auswahl an Farben, Stiften und Steinen zur Verfügung. Wer kommt, der darf aber sehr gerne auch eigenes Material mitbringen.