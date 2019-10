„HarpStones“-Ferienspaß steht auch im Zeichen von Halloween, und für jeden „GutStein“ lockt in Kürze ein Hamburger als Preis

Harpstedt - In zwei Kursen haben 19 und 15 Ferienspaßkinder zusammen mit dem „HarpStones“-Team Harpstedter Steine in der Delmeschule an der Schulstraße bemalt. Teils ließen sie ihrer Kreativität freien Lauf; teils orientierten sie sich an Motiven bereits bemalter „HarpStones“, die wiederum die Betreuerinnen mitgebracht hatten. Gruselige Fratzen, Kürbisse und geradezu schaurig-schöne Bildnisse nahmen Gestalt an, als das Leitungsteam „Halloween“ als Thema anregte. „Die Kinder sind mit großer Begeisterung bei der Sache gewesen. Und auch uns Großen haben die beiden Ferienspaßkurse wirklich sehr viel Spaß gemacht“, urteilte hinterher Roswitha Stevens aus dem „HarpStones“-Team. Mehr als 300 Steine hätten die Kiddies bemalt. Die Unikate warten nun darauf, vielleicht an Orten eigener Wahl ausgelegt zu werden, damit sie denen, die sie finden, jeweils ein Lächeln ins Gesicht „zaubern“. Die „GutStein“-Aktion des „HarpStones“-Teams geht indes in die nächste Runde. Ab kommenden Sonnabend kann sich jeder, der Lust dazu hat, im Flecken auf die Suche danach begeben. Wer einen der im öffentlichen Raum ausgelegten „GutSteine“ findet und ihn beim „Liberty’s“ von Metin Kalabalik an der Langen Straße in Harpstedt „einlöst“, bekommt im Gegenzug einen Gratis-Hamburger. „GutSteine“ haben Gutscheincharakter. Die Sponsoren wechseln (wir berichteten). Einige haben die „HarpStones“-Initiatorinnen noch auf ihrer Liste stehen, darunter die Linden-Apotheke, „Carmens Bioladen“ oder auch die Videothek „Videotaxi Media Store“. Weitere Geschäftsleute, auch Gastronomen, überlegen noch, mit welchen Preisen sie sich einklinken könnten. Die Facebookgruppe „HarpStones“ hält ihre Fangemeinde auch über die „GutStein“-Aktion auf dem Laufenden.