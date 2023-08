Harpstedter Weinstandgruppe betreibt Werbung in eigener Sache

Zur Einweihung des Kirchtresens herrschte im August 2019 Andrang. Archivfoto: aro © -

Harpstedt – Zu Spitzenzeiten waren es 16 Helferinnen und Helfer; aktuell sind es zehn, und dass die Zahl weiter schrumpft, lässt sich nicht völlig ausschließen: Aus Alters- und anderen Gründen ist die Weinstandgruppe des Freundes- und Fördervereins Christuskirche Harpstedt ein wenig „ausgedünnt“.

Es sei an der Zeit, dem entgegenzuwirken, um neue ehrenamtliche Mitstreiter zu gewinnen, sagt sich Rainer Windhusen, der Leiter der Gruppe. Auch der Fördervereinsvorsitzende Dieter Claußen habe sein Okay für ein wenig Werbung in eigener Sache gegeben. Die Weinstandgruppe übernimmt anlässlich von Konzerten in der Christuskirche die Bewirtung mit Wein und anderen Getränken. Das bedeutet Dienst am Kirchtresen oder aber, mit dem Servicewagen durch die Reihen zu gehen. Nein, einer Einarbeitung bedürfe es für diese Aufgabe nicht, und Gastronomie-Erfahrung müsse auch niemand mitbringen, betont Windhusen. Für im Schnitt etwa zwölf Konzerte im Jahr werde Mithilfe benötigt. Wer die Weinstandgruppe verstärken wolle, verpflichte sich keineswegs, alle Veranstaltungstermine wahrzunehmen. Die Option, auch mal „Nein“ zu sagen, bleibe den Ehrenamtlichen selbstverständlich.

Bedarf an Helfern schwankt

Wichtig sei, dass die Weinstandgruppe ihre Aufgabe bewältigen könne. „Der Bedarf an Helferinnen und Helfern schwankt von Termin zu Termin. Für das jüngste Konzert der Simon and Garfunkel Revival Band haben wir neun Leute gebraucht. Mitunter reichen aber auch vier oder fünf“, weiß Windhusen.

Er selbst mischt seit fast zehn Jahren in der Gruppe mit und hat im November 2019 die Leitungsaufgabe von Monika Andres übernommen. „Es macht nach wie vor Spaß“, sagt der Harpstedter – in der Hoffnung, dass sich weitere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Harpstedt und „umzu“ für den ehrenamtlichen „Bewirtungsjob“ erwärmen.

Interessierte können sich unter Telefon 04244/1225, der Handynummer 0172/437 13 14 oder aber per E-Mail an rainer.windhusen@ewetel.net melden.