HTB knüpft nach Coronafrust an Faschingstradition an

Von: Jürgen Bohlken

An anderer Stelle als früher steigt am 11. Februar der HTB-Fasching. © boh

Harpstedt – Die von der Turnsparte des Harpstedter Turnerbundes (HTB) Jahr für Jahr organisierten Faschingsnachmittage im „Stadtgespräch“ und später im „Charisma“ (vormals „Marktschänke“), die mit Spielen, Bonbonregen und Animation Kinder in Scharen zum Mitfeiern ermunterten, sind in bester Erinnerung geblieben. Das Harpstedter Gasthaus an der Langen Straße, Ecke I. Kirchstraße, hat inzwischen keinen großen Saal mehr. An die Faschingstradition knüpft der HTB nach langem Coronafrust gleichwohl nun wieder an.

Mit der Pausenhalle der Harpstedter Delmeschule hat der Verein eine neue „Location“ gefunden. Dort sollen kostümierte kleine und große Jecken am Sonnabend, 11. Februar, bei freiem Eintritt ausgelassen Fasching feiern – von 15 bis 17 Uhr.

„DJ Howi“ stellt seine Qualitäten als Stimmungsmacher unter Beweis. Für Animation, Spiele, Getränke und Kuchen wird gesorgt sein. Wer Tombolalose erwirbt, hat die Chance auf kleine Preise. Eine Jury entscheidet, welches Erwachsenenkostüm das schönste ist. Was die Kinder angeht, wird es keine solche Prämierung geben. Dem HTB liegt nicht daran, einen Konkurrenzkampf unter den Kiddies zu befördern, der die Stimmung trüben könnte.

Über Kuchenspenden würde sich der Verein freuen. Die süßen Backwaren können direkt mitgebracht werden.