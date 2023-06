Familientag des Harpstedter TB will für den Fußball werben

Im Zeichen der generationenübergreifenden Fußballfamilie steht der Familientag. © Quelle: HTB-Website

Harpstedt – Unter dem Motto „Sport, Spiel, Spaß und Entertainment für Groß und Klein“ veranstaltet der Harpstedter Turnerbund (HTB) am Sonntag, 2. Juli, auf dem Schulsportplatz in Harpstedt die fünfte Auflage des Familientages. Ab 12 Uhr stehen Spieler des Jahrgangs 2016 und jünger in den Startlöchern, um in einem gemischten FUNino-Turnier die Zuschauer zu begeistern.

Eine Tombola lockt mit Preisen; jedes Los gewinnt. Als Highlight gibt es eine Sonderverlosung (dafür werden alle erworbenen Lose nochmals in den „Pott“ geworfen). Unter anderem findet ein Original-Trikot von Werder Bremen mit Wunschspieler-Flock einen Besitzer.

Das Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Hüpfburg, Fußballgolf und Miniolympiade soll vor allem die jüngeren Gäste begeistern. Ebenfalls im Angebot: ein Torwandschießen.

Erklärtes Anliegen des Veranstalters ist es, Werbung für den Fußballsport in der Samtgemeinde zu machen. Aus diesem Grund ist auch die Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) involviert. Die Spieler der ersten HTB-Herren haben selbst die einzelnen Jugendmannschaften durchlaufen. Sie möchten daher die Verbundenheit von Jung und „Alt“ in der Fußballfamilie in den Mittelpunkt rücken.

Hauptpreisauslosung in der Halbzeitpause

Abgerundet wird der Tag von 16 Uhr an mit dem Freundschaftsspiel HTB 1 gegen FC Lastrup, wobei Spieler der Jahrgänge 2016 und 2017 als Einlaufkinder zum Zuge kommen. In der Halbzeitpause werden die Hauptpreise ausgelost. Es lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht, das Match zu verfolgen. Die Verantwortlichen erhoffen sich regen Zuspruch, damit „dieser Nachmittag für alle Familien ein tolles Erlebnis wird“.

Neben Jugendleiterin Doris Prey-Klaassen sind viele Jugendtrainer vor Ort. Sie geben Eltern und Kindern Gelegenheit, einen ersten Eindruck von ihrer Arbeit zu erhalten. Zusätzlich werden an einem Infostand Fragen zum Vereinsleben beantwortet. Infos über den Verein sowie Kontaktmöglichkeiten sind dort ebenfalls zu finden.

aro