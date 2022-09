Harpstedter Skateanlage wird erneuert und erweitert

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – Die als Folge von Sicherheitsmängeln demontierte Skateanlage beim Schulsportplatz in Harpstedt wird erneuert und unter Berücksichtigung der Wünsche der jugendlichen Nutzer erweitert. 35 000 Euro aus dem Niedersächsischen Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ sind dafür bewilligt worden. Voraussichtlich 20 000 Euro verbleiben als Eigenanteil bei der Samtgemeinde. Deren Rat hat die überplanmäßige Bereitstellung der nötigen Mittel am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Mit Dank bedachten Rat und Verwaltung die beiden Jugendpfleger Markus Pieper und Annelen Voß. Die hatten die Samtgemeinde auf die Chance hingewiesen, niederschwellig an Fördermittel zu kommen.

„Ich gehe davon aus, dass die neue Skateanlage vom Material her eine höhere Lebensdauer hat als die alte und dass sich daran leichter etwaige kleinere Reparaturen ausführen lassen“, sagte Bürgermeister Yves Nagel.

Mitarbeiter, wie sie sein sollen

„Die CDU begrüßt die Erneuerung und Aufwertung. Eine Skateanlage ist etwas, das wir für unsere Jugendlichen anbieten sollten, damit sie einen Treffpunkt haben. Die alte, ganz viel genutzte Anlage war wirklich zuletzt nur noch Schrott“, äußerte sich Hartmut Post (CDU). „So stelle ich mir Mitarbeiter der Samtgemeinde vor“, lobte er die Jugendpfleger, die eben nicht nur mit den Worten „hallo, hier ist was kaputt“ zum Samtgemeindebürgermeister gegangen seien, sondern eigeninitiativ die Möglichkeit, an Fördermittel zu kommen, ausgelotet hatten.

„Und siehe da: Es gab Zuschüsse. 35.000 Euro sind angesichts unserer Haushaltslage eine Menge Geld. Da haben Annelen Voß und Markus Pieper in meinen Augen wirklich ganz Großartiges geleistet. Erfreut sind wir darüber, dass wir für den Eigenanteil wiederum Mittel aus dem Ansatz Bauhof/Sozialräume umschichten können – wie für fast alles, wofür wir momentan Geld brauchen“, fuhr Post schmunzelnd fort. Er spielte damit auch auf 78.000 Euro Mehrkosten für die geplante Fotovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhausneubau in Colnrade an, die aus demselben Haushaltsposten gedeckt werden sollen.

Erst Lob, dann reichlich Kritik

„Du hast mir eigentlich alles vorweggenommen, Hartmut“, entgegnete Saskia Kamp (SPD). Ihrer Meinung nach dürfen sich Politik und Verwaltung in Sachen Skateanlage aber auch selbst auf die Schulter klopfen. „Ich habe, seit ich in den Rat gewählt worden bin, nie zuvor erlebt, dass wir eine Entscheidung derart schnell treffen, so rasch Fördermittel an Land ziehen und so schnell in die Umsetzung gehen. Für diesen breiten Schulterschluss möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken – auch bei denen, die anfangs ihre Bedenken hatten“, sagte Kamp.

Nicht minder „großartig“ finde sie im Übrigen die Entscheidung des Samtgemeindebürgermeisters, die alte Skateanlage als Folge von Sicherheitsrisiken konsequent zu demontieren.

Nach dem Lob hagelte es dann aber unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen und Anregungen“ Kritik in Richtung Verwaltungsspitze, weil vieles ins Stocken geraten ist. Ergebnisse will die Politik sowohl im Zusammenhang mit der Novellierung der Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr sehen (zumal daran Einnahmen für die Kommune hängen) als auch mit Blick auf die beschlossene Personalbedarfsanalyse. Obendrein wartet sie schon länger auf Quartalszahlen zur Haushaltslage.

Die Personalbedarfsanalyse würde einen zusätzlichen Betrag in hoher fünfstelliger oder niedriger sechsstelliger Höhe erfordern, gab Yves Nagel zu bedenken. Die zuletzt veranschlagten 30. 000 Euro genügten bei Weitem nicht, weshalb derzeit nicht ausgeschrieben werden könne.

Wenn wir die Erwartung haben, dass die Verwaltung vernünftig arbeiten kann, müssen wir sie personell entsprechend ausstatten. Wenn’s dann nicht läuft, kann man das auch kritisieren.

Götz Rohde (Grüne) sah das Erfordernis einer zeitnahen Klärung, wo genau es bei der Personalausstattung hapert. Es müsse im Übrigen doch im Eigeninteresse der Verwaltung liegen, dass sie erfahre, wie sie personell und strukturell-organisatorisch aufgestellt sei. Bei hoher Dringlichkeit müsse der Rat eben gegebenenfalls kurz vor Jahresende Geld für die Analyse nachschieben. Es sei jedenfalls nicht einzusehen, „dass ein Antrag über ein Jahr schlummert“ und dann gesagt werde, die Haushaltsmittel reichten nicht aus.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Bedarfsanalyse wäre „im zweiten Schritt“ zu klären, wo „Korrekturbedarf“ bestehe. „Dass damit nicht weniger Kosten verbunden sind, sollten wir uns alle klarmachen“, sagte Rohde. „Aber wenn wir die Erwartung haben, dass die Verwaltung vernünftig arbeiten kann, müssen wir sie personell entsprechend ausstatten. Wenn’s dann nicht läuft, kann man das auch kritisieren.“