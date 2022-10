Harpstedter Schulförderverein gehen die Aktiven aus

Von: Jürgen Bohlken

Kam gut an: die Schultüten Aktion des Schulfördervereins.

Harpstedt – Dem Förderverein Schulen Flecken Harpstedt gehen allmählich die aktiven Mitglieder mit eigenen Kindern an der Harpstedter Grund- oder Oberschule aus. Die aber sind wichtig, um den Kontakt zur eigenen „Basis“ zu halten. Viel weniger dürften es nicht werden. Andernfalls wäre der Vereinsfortbestand gefährdet, gab die Vorsitzende Nicole Windeler jüngst in einer Sitzung an der Oberschule Harpstedt zu bedenken. Unsere Zeitung hat bei ihr nachgefragt.

Mehr Mithilfe sei ganz generell nötig; es gebe einfach zu wenige Aktive – zu wenige Leute, die „Ideen einbringen, gegebenenfalls Verantwortung im Vorstand übernehmen oder konkret Aufgaben erledigen“.

Windeler: „In die 50-Jahr-Feier der Oberschule und vormaligen Haupt- und Realschule hatten wir uns beispielsweise eingeklinkt und Pizza gebacken. Wir hoffen, dass öffentliche Schulveranstaltungen wieder vermehrt möglich sein werden. In den letzten Jahren ging da ja coronabedingt gar nichts. Aber wenn wir uns als Förderverein beteiligen, braucht es eben auch Freiwillige, die Arbeiten übernehmen.“

Gleiches gelte für die Umsetzung neuer Vorhaben. So wäre es aus Sicht der Vorsitzenden geboten, Ersatz für den nun nicht mehr existierenden Kiosk an der Oberschule Harpstedt zu schaffen. Persönlich könnte sie sich Automaten mit einem Angebot an Snacks und Getränken vorstellen, wobei diese Idee noch nicht diskutiert worden sei. Aber auch das wäre mit Arbeit verbunden. Gespräche müssten geführt, Kosten ermittelt und Finanzierungsfragen geklärt werden. Darüber, warum der Kiosk am vergangenen Freitag letztmalig geöffnet hat, ist Nicole Windeler nicht hundertprozentig im Bilde.

Die Freizeit, die Aktive investieren müssten, hält sich wirklich in Grenzen.

Mitarbeit von Eltern, deren Kinder in Harpstedt beschult werden, sei wichtig, um als Vorstand überhaupt in Erfahrung zu bringen, welche vielleicht mithilfe des Fördervereins erfüllbaren Wünsche es an den beiden Schulen gebe. „Die Freizeit, die Aktive investieren müssten, hält sich wirklich in Grenzen. Wir vom Vorstand treffen uns vier- oder fünfmal im Jahr für höchstens eine Stunde, um Dinge zu besprechen. Natürlich stehen wir darüber hinaus über Mail und WhatsApp in Verbindung. Aber diese Kontaktpflege ist nichts Zeitaufwendiges“, spricht Windeler aus Erfahrung.

Die im Verein anfallende Arbeit müsse auf genügend Schultern verteilt werden; andernfalls sei sie nicht leistbar.

Ohne unsere Förderung gäbe es keinen Schwimmunterricht an der Grundschule.

„Man muss sehen, dass wir ja auch einiges umsetzen“, gibt die Vorsitzende zu bedenken. „Zum Beispiel die Schwimmbeteiligung. Ohne unsere Förderung gäbe es keinen Schwimmunterricht an der Grundschule. Für die Lauf-AG, die Konrektor Woldemar Schilberg leitet, übernehmen wir als Schulförderverein die Startgelder. Wir haben zudem T-Shirts finanziert, damit sich die Läufer als Team einheitlich präsentieren können. Wir sponsern außerdem etwa das Kochen mit den Landfrauen. Dadurch tragen die Eltern für ihre teilnehmenden Kinder einen geringeren Kosten-Eigenanteil. Die Abc-Schützen haben von uns je eine Schultüte bekommen – befüllt mit Tasse, Lesezeichen, Stift und Reflektor für Bekleidung, Seifenblasen, Lolli und Gummibärchen. Eine Beitrittserklärung lag selbstverständlich auch drin. Eltern, die noch am selben Tag beitraten, konnten bei uns für fünf Euro je ein T-Shirt erwerben, das sonst zwölf Euro kostet.“

Mitgliederzahl bewegt sich zwischen 140 und 150

Die Schultüten-Aktion brachte dem Förderverein noch am Einschulungstag sechs Neumitglieder ein. Der Jahresbeitrag fällt mit zehn Euro moderat aus. Die Mitgliederzahl bewegt sich zwischen 140 und 150. Was die Passiven angeht, gibt es keinen Grund zum Klagen.

Dafür ist die Not mit Blick auf die aktive Mithilfe umso größer. Selbst bei der Kassenprüfung, einem notwendigen Übel funktionierender Vereinsarbeit, hakt es. Nicole Windeler sucht in Anbetracht der kommenden Mitgliederversammlung einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, der/die diesen Job zweimal in Folge übernimmt.

„Wir brauchen jeweils nur einen neuen Kassenprüfer; der andere macht ein Jahr weiter“, beschreibt die Vorsitzende eine Regelung, die auch in vielen anderen Vereinen gängige Praxis ist.

Wer sich im Schulförderverein aktiv einbringen will, kann im Gespräch mit Nicole Windeler unter der Telefonnummer 0151/110 919 76 alles Nähere klären.