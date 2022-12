Harpstedter Raucherkneipe macht vor Weihnachten dicht

Von: Jürgen Bohlken

Was wird nach der Schließung aus der Kneipe an der Burgstraße 37 in Harpstedt? In der Gerüchteküche brodelt es. © Bohlken

Harpstedt – Einst war sie die erste nikotinfreie Kneipe in Harpstedt; nun geht ihre jahrelange Ära als Raucherkneipe zu Ende: Pächter Klaus Bublitz verabschiedet sich aus dem Gasthaus „Zur alten Herberge“ an der Burgstraße, Ecke Mühlenweg. Kurz vor Weihnachten dreht der Delmenhorster den Schlüssel endgültig um. Am kommenden Freitag, 23. Dezember, öffnet er letztmalig.

Dass ihm als Pächter – aus welchen Gründen auch immer – gekündigt worden ist, behielt Bublitz im Telefonat mit unserer Zeitung für sich. Seinen Rückzug erklärte er mit der wirtschaftlichen Lage: „Als das Leben teurer geworden ist, habe ich gemerkt, dass Kneipen nicht mehr so gut angenommen werden. Mittlerweile ist der Besuch so schlecht, dass mir die Arbeit hinter der Theke keinen Spaß mehr macht.“

Wegen der inflationsbedingt höheren Kosten hätte der Pächter nach eigenem Bekunden für ein mittelgroßes Bier statt 2,80 Euro künftig 3,50 Euro verlangen müssen. Dann aber wäre nach seiner Einschätzung wohl gar kein Gast mehr gekommen.

Die Leute sollen Spaß in der Kneipe haben. Bei 3,50 Euro für 0,33 Liter Bier aber ist der Spaß vorbei.

Bublitz: „Ich wollte nicht mit den Preisen raufgehen. Die Leute sollen Spaß in der Kneipe haben. Bei 3,50 Euro für 0,33 Liter Bier aber ist der Spaß vorbei.“ Der Delmenhorster, von Beruf Kraftfahrer, hat die Bewirtschaftung der „Alten Herberge“ immer als Hobby verstanden. Er habe nie vorgehabt, damit reich zu werden. Aber Geld zusetzen wolle er eben auch nicht.

Was der Zapfhahn hergibt: Am Freitag soll das Bier in der Kneipe „Zur alten Herberge“ noch einmal fließen. Danach ist für Klaus Bublitz Schluss als Gastronom. © Rullhusen

Seine Frau Natascha stand ihm in der Kneipe oftmals helfend zur Seite. Ein Auf und Ab begleitete seine Zeit als Wirt. Kurz nach der Eröffnung der Kneipe bremste Corona Bublitz aus. Der erste Lockdown sollte nicht der einzige bleiben. Als die Auflagen zurückgefahren wurden und das öffentliche Leben wieder in halbwegs normalen Bahnen verlief, registrierte der heute 48-Jährige ungewöhnlich viel Zulauf. Die Leute suchten offenkundig die Geselligkeit und nutzten die Kneipe gern als Treffpunkt. Mit der Inflation soll die Anzahl der Gäste dann erneut deutlich zurückgegangen sein.

„Ich kann die Leute verstehen, die in dieser Zeit nicht mehr in die Kneipe gehen – vor allem die Rentner, die Angst um ihr Geld haben, weil sie einfach nicht wissen, wie es weitergeht“, sagt Bublitz. Auch die Gäste, die regelmäßig zum Knobeln in die „Herberge“ kamen, seien weniger geworden. Dass die Kneipe nun schließe, bedauere der eine oder andere Stammgast natürlich schon sehr.

Gerüchte ranken sich um angeblichen Abriss

Der frühere langjährige Eigentümer des Gebäudes, Edo Beneking, ist bekanntlich verstorben. Das nährt Gerüchte. Abrisspläne mit dem Ziel, Platz für Mehrfamilienhaus-Wohnbebauung zu schaffen, gebe es jedenfalls nicht, versicherte das Unternehmen Müller Immobilien (Wildeshausen), dem die Betreuung des Objekts obliegt, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die unter Klaus Bublitz als Gastronom realisierten Außensitzplätze waren bei den Stammgästen gut angekommen. Mit Lob bedachten viele Harpstedter im Advent 2021 auch die Initiative des Delmenhorsters, Glühwein zugunsten des Syker Kinderhospizes „Löwenherz“ zu verkaufen.

Weiterhin an eine Kneipen-Zukunft der bisherigen „Alten Herberge“ zu glauben, fällt indes ob mehrerer Pächterwechsel in den zurückliegenden 15 Jahren schwer.