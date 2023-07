Harpstedter Prager laden zum Ausprobieren von Instrumenten ein

Von: Jürgen Bohlken

Stehen für gute Laune und Musikalität: die Harpstedter Prager. © Prager

Harpstedt – Auf Tuchfühlung mit den Harpstedter Pragern können Interessierte am Dienstag, 22. August, gehen. Ab 18.30 Uhr besteht in der Harpstedter Delmeschule Gelegenheit, verschiedene Blasinstrumente einmal selbst auszuprobieren und zugleich ungezwungen mit Mitgliedern des Blasorchesters ins Gespräch zu kommen. „Jede Altersklasse ist gern gesehen“, betonen die Prager in der Hoffnung auf reichlich Zulauf.

Der Schnupperabend dient ihnen natürlich dazu, im Interesse der Nachwuchsrekrutierung ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen. Zugleich eröffnet er die Chance, ein Orchester kennenzulernen, in dem neben der Freude am Musizieren die gute Laune regiert und das seit etlichen Jahrzehnten als Institution in Harpstedt und Umgebung gilt. Berührungsängste muss niemand haben. Und Anfänger, die beim Ausprobieren der Instrumente den einen oder anderen schiefen Ton erzeugen, werden deswegen ganz sicher nicht von den erfahrenen Musikern belächelt. Schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.