Harpstedter Paar erkrankt an Covid-19

Landrat Carsten Harings lobt „vorbildliches Verhalten“ der Eheleute

+ Exponentiell steigt die Zahl der Infektionen. Auch in Harpstedt ist Covid-19 nun angekommen. Symbolfoto: Ren Chao/dpa/XinHua

Harpstedt – Ein Ehepaar aus dem Flecken Harpstedt ist an Covid-19 erkrankt und befindet sich aktuell für zunächst 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Angesteckt mit dem neuartigen Coronavirus hatten sich der Mann und die Frau, beide um die 60 Jahre alt, während eines Skiurlaubs in Südtirol. Auf der Rückfahrt am vergangenen Wochenende mit dem Privatwagen bemerkten sie laut Landrat Carsten Harings Krankheitssymptome. Sie hätten sofort „jeglichen Kontakt mit weiteren Personen“ vermieden, was vorbildlich gewesen sei.