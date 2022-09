„Kirchenmäuse“ hoffen auf Zuwachs

Teilen

Sie betreuen die „Kirchenmäuse“: Christina Meyer, Daniela Sagemann und Alexia Drawhorn (v.l.). © Kirche

Harpstedt – Auf „ihre“ Spielkreiskinder freuen sich jeden Dienstag und Mittwoch Christina Meyer, Daniela Sagemann und Alexia Drawhorn. Gut gelaunt begrüßen sie die Mädchen und Jungen im Alter von anderthalb bis drei Jahren schon an der Tür des katholischen Pfarrhauses an der Freistraße 25 in Harpstedt. Dort hat der Spielkreis in hellen, freundlichen Kellerräumen sein Domizil, was seinen Namen „Kirchenmäuse“ erklärt.

Gleichwohl ist jedes Kind willkommen – unabhängig von Religion und Nationalität. Gemeinsam malen und basteln die Betreuerinnen mit den Kleinen und beschäftigen sich auch draußen sinnvoll mit ihnen. Morgenkreis und freies Spielen gehören ebenfalls dazu. Die Kinder sollen unter Gleichaltrigen „wertvolle Gemeinschaftserfahrungen“ sammeln.

Tag der offenen Tür am 24. September

Als hilfreich im Spielkreis hat sich die individuell abgesprochene Eingewöhnungszeit erwiesen, in der anfangs ein Elternteil jeweils dabei ist. Christina Meyer, Daniela Sagemann und Alexia Drawhorn, auch selbst Mütter, erhoffen sich Zuwachs in ihrer Gruppe. Wer sie, die „Kirchenmäuse“ und die Räume kennenlernen möchte, ist eingeladen, am Sonnabend, 24. September, 15 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür zu kommen. Wer sich für sofort oder für den Herbst einen Platz im Spielkreis sichern möchte, kann sich bei Alexia Drawhorn (Telefon 01520/90 582 49) oder Christina Meyer (Telefon 01522/88 20 664) melden.