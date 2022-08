Grüne sagen Wildmüll den Kampf an

Von: Jürgen Bohlken

Vom Flachmann bis zur Batterie, von der Zigarettenkippe bis zum Mund-Nasen-Schutz: „Wilder Müll“ belastet auch in der Samtgemeinde Harpstedt die Umwelt erheblich und verursacht Kosten, die am Ende die Allgemeinheit tragen muss. © Metelmann-Strupat

Harpstedt – In die Natur geworfene Abfälle sind allgegenwärtig. Die Grünen in der Samtgemeinde Harpstedt nehmen das zum Anlass für eine Kampagne, die da lautet: „Entsorge Deinen Müll zu Hause, nicht in unserer Natur! Hilf mit: Sammle Wildmüll und sei ein Vorbild!“

Täglich fallen pro Bundesbürger durchschnittlich anderthalb Kilogramm Haushaltsmüll an. Angesichts knapper werdender Ressourcen und des sich verknappenden Platzes auf der Erde halten es die Grünen für immens wichtig, alle Abfälle „einer professionellen, hochtechnisierten Aufarbeitung“ zuzuführen.

Leider geschehe das nicht immer, weiß Wolf Metelmann-Strupat. Der Harpstedter gehört zu denen, die sozusagen den Dreck anderer Leute beseitigen. „Zufall, Unachtsamkeit“, aber auch „Unwissen und Ignoranz“ sorgen nach seiner Ansicht „für eine erhebliche Belastung unserer Natur“. Entlang jeder Straße und mittlerweile auch auf Waldwegen und in Büschen sei „wild“ entsorgter Haushaltsmüll zu finden.

Metelmann-Strupat hat nach eigenen Angaben im Februar und März auf verschiedenen Wegen rund um den Flecken Harpstedt etwa 60 Kilogramm Wildmüll aufgelesen (schwere Glasflaschen blieben beim Wiegen unberücksichtigt). Die gesammelten Abfälle würden im Volumen etwa drei Restmülltonnen „normaler Größe“ füllen. Ein Vielfaches lesen alle Jahre wieder freiwillige Helferinnen und Helfer im Rahmen der Aktion „Saubere Landschaft“ auf. Wie Metelmann-Strupat stoßen auch sie besonders häufig auf Zigarettenkippen und Zigarettenschachteln, Plastikfolien und Mund-Nase-Bedeckungen.

Jedes Kilo Müll weniger in der Natur ist gut, erhöht unsere Lebensqualität und senkt unsere Kosten.

„Nur zusammen“ lässt sich nach Einschätzung der Grünen in der Samtgemeinde „eine sicht- und spürbare Verbesserung bewirken“. Daher rufen sie zu vermehrten Wildmüll-Sammelaktionen auf. „Jedes Kilo Müll weniger in der Natur ist gut, erhöht unsere Lebensqualität und senkt unsere Kosten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zerfallsdauer kann mehrere 1.000 Jahre betragen

Verunreinigungen durch Zigarettenkippen etwa machten die Trinkwassererzeugung „sehr aufwendig“. Eine Bananenschale brauche im nordeuropäischen Klima schon rund zwei Jahre, um abgebaut zu werden. Plastikfolie zerfalle in Zeiträumen zwischen 100 und 1 000 Jahren; es gelange irgendwann als Mikroplastik in den Nahrungskreislauf. Bei Styropor dauere die Zersetzungszeit „6 000 Jahre oder länger“.

Mit eindringlichen Worten untermauern die Grünen vor diesem Hintergrund ihren Appell an die Mitbürgerinnen und Mitbürger: „Machen Sie mit! Beginnen Sie Wildmüll aufzusammeln und einer sorgfältigen Entsorgung zuzuführen! Sprechen Sie Wildmüll-Verursacher freundlich, aber bestimmt an! Helfen Sie mit, ein Bewusstsein für diese Problematik zu erzeugen!“ Das Problem betreffe „uns alle“, und aus diesem Grund liege auch die Lösung „bei uns allen“.

Wer selbst „wild“ entsorgte Abfälle sammeln will, kann sich bei den Grünen Müllgreifer ausleihen. Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail an info@gruene-harpstedt.de möglich.

Weitere Kontaktdaten: gruene-harpstedt.de.