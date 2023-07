„Trau dich, öffne mich!“ – Dekoratives aus dem „Geschenkeschränkchen“

Von: Jürgen Bohlken

Hoffen auf ordentlich Zulauf: Sonja Hofmann und ihr Partner Torsten Ziegler. © Bohlken

Harpstedt – Vier oder fünf Kunden täglich seien „ein guter Anfang“, findet Sonja Hofmann (34), die auf dem Grundstück an der Wildeshauser Straße 14 in Harpstedt das „Harpstedter Geschenkeschränkchen“ eröffnet und ein Kleingewerbe angemeldet hat. „Traue dich, öffne mich!“, steht an der Holzhütte geschrieben.

Verkaufspersonal gibt es nicht. Stattdessen ist Selbstbedienung angesagt. Alle Geschenkartikel sind mit Preisen ausgezeichnet. Eine Kasse prangt innen an der Tür. Optional ist eine Bezahlung via PayPal möglich. Es gibt eine Videoüberwachung. Gleichwohl hoffen Sonja Hofmann und ihr Partner Torsten Ziegler auf die Ehrlichkeit der Kundschaft. Denn darüber, dass sich anhand der Kamerabilder sicher nicht immer klar nachvollziehen lässt, ob tatsächlich der korrekte Betrag bezahlt worden ist oder nicht, sind sie sich durchaus im Klaren.

Nach 16 Jahren in Bayern zurück im Norden

„Alles selbst gemacht“, betont Sonja Hofmann mit Blick auf ihr Sortiment an Geschenkartikeln. Auf den ersten Blick springen Keramiken ins Auge – Kerzenständer etwa oder auch Tellerchen in ungewöhnlicher Form. „Die in Silikonformen gegossene Masse braucht acht Tage zum Trocknen“, weiß die 34-Jährige. Gebürtig stammt sie aus Wildeshausen. Nach 16 Jahren in Bayern kehrte sie im Oktober 2022 nach Norddeutschland zurück. In Harpstedt fand sie mit ihrem Partner eine neue Heimat.

An der Fertigung der Geschenkartikel beteiligen sich auch Angehörige. Sonja Hofmanns Schwester Tanja Lüschen etwa steuert Blumenkränze bei, und ihre Mutter Petra Francksen bereichert das „Harpstedter Geschenkeschränkchen“ mit Windlichtern in Serviettentechnik. Auch Grablichter gehören zum Sortiment. Passend zum Schulanfang können Kunden Gläser erwerben, gefüllt mit Lineal, Anspitzer, Bleistift, Radiergummi, Schlüsselanhänger, einer Süßigkeit und einem Glückskeks mit einem Spruch, der zu den Abc-Schützen passt. Wer einen originell bedruckten Kaffeepott sucht, wird ebenfalls fündig. Weitere Geschenkideen schwirren Sonja Hofmann im Kopf herum. Dazu gehören Stoffbeutel, lässt die passionierte Näherin wissen.

Internet liefert Steilvorlage für Idee

Weitere Artikel, die Eingang in das mit Regalen versehene Schränkchen finden oder finden sollen, sind beleuchtete Bilderrahmen und mit Sprüchen versehene Tischsets. Die Keramiken entpuppen sich derweil nicht nur als Hingucker, sondern fühlen sich mit ihren glatten Oberflächen auch noch gut an. Sonja Hofmanns erklärtes Lieblingsstück: eine Blumenmädchen-Büste im Miniaturformat. Die Geschenkeschränkchen-Idee hat sie sich nicht selbst ausgedacht. Das Internet lieferte ihr dafür sozusagen die Steilvorlage.

Lange Öffnungszeiten

Die „Betriebsanleitung“ für die Benutzung bekommt der Kunde an Ort und Stelle mitgeliefert. Das „Harpstedter Geschenkeschränkchen“ wartet montags bis einschließlich donnerstags zwischen 8 und 20 Uhr sowie freitags bis einschließlich sonntags zwischen 8 und 21 Uhr auf Kundschaft.

Sonja Hofmann zeigt sich zuversichtlich, eine Nische gefunden zu haben, die sie mit ihrem Sortiment in Harpstedt bedienen kann. „Die Idee kommt bei den Leuten sehr gut an“, beschreibt sie ihren ersten Eindruck.