„Carpe Diem“ unterstützt die Tafel: Hilfe für Menschen, die sie wirklich brauchen

Von: Jürgen Bohlken

Hochwertige Lebensmittel in großen Mengen kaufte Christian Augustin (links) im Rahmen der karitativen Weihnachtsaktion zwecks Unterstützung der Tafel ein. Gerd Aring (Mitte) und Jörg Meyer (rechts) dankten herzlich. © Bohlken

Harpstedt – „Dem Kunden – etwas überspitzt formuliert – den zehnten Kugelschreiber zu Weihnachten zu schenken, macht keinen Sinn. Erst recht nicht vor dem Hintergrund, dass gerade in dieser Zeit besonders viele Menschen auf fremde Hilfe angewiesen sind“, weiß Friseurmeister Christian Augustin vom Harpstedter Salon „Carpe Diem“. „Deshalb haben wir uns entschlossen, diesmal auf Kundengeschenke zu Weihnachten zu verzichten und mit dem dadurch eingesparten Geld etwas Gutes zu tun. Das ist eine Teamentscheidung der Belegschaft gewesen“, betont Augustin.

Auf nahezu 2. 000 Euro schätzt er den Wert der Sachspenden, mit denen „Carpe Diem“ die Wildeshauser Tafel unterstützt. Deren Vorsitzender Gerd Aring und sein kommissarischer Stellvertreter Jörg Meyer dankten am Montag zum einen für einen Karton voller hochwertiger Winterbekleidung, die der von Christian und Dieter Augustin geführte Salon aus seinem Bestand gespendet hat, und zum anderen für eine beträchtliche Menge bei Inkoop eingekaufter Lebensmittel, darunter Nudeln, Mehl, Speiseöl und Konserven. Dass die Unterstützung der Tafel eine solche Dimension erreicht hat, resultiert auch aus Solidarität: Das Harpstedter Blumengeschäft „La Fleur“ und Kunden von „Carpe Diem“ unterstützten die gute Sache mit Geldbeträgen. Und Inkoop zeigte sich entgegenkommend.

Die Tafel verteilt in erster Linie Lebensmittel an Bedürftige. „Aber nicht ausschließlich“, bekräftigte Gerd Aring. „Wir bekommen hin und wieder auch von Supermärkten Bekleidung, die wir kostenlos ausgeben. Dabei handelt es sich beispielsweise um Ware aus aufgerissenen Verpackungen.“ Der Wildeshauser Tafel liege daran, dass die von „Carpe Diem“ überreichten Sachspenden Bedürftigen aus der Samtgemeinde Harpstedt zugutekämen. „Zu uns kommen bestimmt 20 bis 25 ukrainische Familien, die in Harpstedt, Dünsen und anderen Mitgliedskommunen wohnen“, schätzte Gerd Aring.

Die Folgen der durch Putins Krieg verursachten Fluchtbewegungen bleiben der Tafel nicht verborgen. Die Nachfrage habe seit März um weit über 100 Prozent zugelegt, so Aring. „In Wildeshausen geben wir mittlerweile Lebensmittel an knapp 200 Haushalte ab. Und in unserer Abgabestelle in Ahlhorn sind es annähernd 50.“ In der Summe nähmen etwa 1.000 Menschen die Tafel in Anspruch. Der Anteil der Geflüchteten aus der Ukraine bewege sich in Wildeshausen um 70 Prozent, in Ahlhorn hingegen deutlich darunter.

„Beschämende“ Armut

Die Armut im eigentlich reichen Deutschland habe mittlerweile ein beschämendes Ausmaß erreicht, urteilte Christian Augustin. Ob sich auch bedürftige Rentner zur Tafel trauten, hinterfragte er. Aring bejahte das. „Manche von ihnen sind nicht mehr so mobil. Diese Menschen beliefern wir sogar. In Wildeshausen sind das etwa 15 Rentnerinnen und Rentner“, erläuterte Aring. In den vergangenen Wochen hätten sich vermehrt Deutsche neu bei der Tafel angemeldet. Die Inflation wird diese Entwicklung mittelfristig möglicherweise noch verstärken. Das können Aring und Meyer zumindest nicht ausschließen. Die gestiegenen Energiekosten bekommt die Tafel indes selbst längst zu spüren – etwa an der Zapfsäule.

Zurück zum Frisier-, Kosmetik- und Modesalon „Carpe Diem“: Von ihren Beschäftigten wollen die beiden Inhaber schon seit Jahren nicht mehr zu Weihnachten beschenkt werden. Stattdessen ergeht an die Mitarbeitenden die freundliche Empfehlung, gegebenenfalls Kinder aus solchen Familien, in denen das Geld für üppig gefüllte Gabentische nicht reicht, im Rahmen der Wunschbaum-Aktion der Hörstube und der Jugendpflege Harpstedt zu beschenken.