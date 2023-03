Harpstedter Fleckenrat beschließt das Bürgerschützenfest und den Etat für dieses Jahr

Von: Leif Rullhusen

Das Bürgerschützenfest wird laut Beschluss in althergebrachter Form gefeiert. © Archiv

Das Harpstedter Bürgerschützenfest wird in althergebrachter Form gefeiert. Bezüglich des Haushaltes gibt es zwei Änderungen. Das beschloss der Harpstedter Gemeinderat.

Harpstedt – Zukünftig soll die Verwaltung dem Harpstedter Gemeinderat alle drei Monate Zahlen zu wesentlichen Haushaltsprodukten vorlegen. Zudem soll der Etat parallel mit dem der Samtgemeinde geplant werden. Beides beschloss der Rat des Fleckens in seiner Sitzung am Montagabend. Entsprechende Anträge, die ohne Gegenstimmen angenommen wurden, hatten die Grünen gestellt. Zudem nickte das Gremium den Haushalt 2023 geschlossen ab.

Etat schon im November planen

Es könne nicht sein, dass die Samtgemeinde bereits im November einen Haushalt aufstelle und der Flecken später sehen müsse, wie er mit dem Geld hinkomme, begründete die Grüne Irene Kolb ihren Wunsch der zeitgleichen Planung. Die vierteljährlichen Wasserstandsmeldungen zum Haushalt hatte der Sozialdemokrat Klaus Budzin angereget. „Der aktuelle Haushalt ist relativ eng und spitz berechnet“, begründete der Sozialdemokrat seinen Wunsch, den der Grüne Götz Rohde anschließend als Antrag formulierte.

Transferzahlungen steigen auf 5,2 Millionen Euro

Den Fleckenhaushalt belasten in diesem Jahr insbesondere die Transferzahlungen an die Samtgemeinde. Diese stiegen innerhalb der vergangenen zwölf Monate von 4,4 auf aktuell 5,2 Millionen Euro, berichtete Yves Nagel dem Gremium in seiner Funktion als Gemeindedirektor. Durch Einsparungen in Höhe von 60 000 Euro bei freiwilligen Leistungen, erwartete Steuermehreinnahmen von rund 300 0000 Euro und geplante Erlöse von einer halben Million Euro aus dem Grundstücksverkauf für das neue Wohngebiet „Am Schützenplatz“ sei der Etat dennoch ausgeglichen.

Streichungen mit Fingerspitzengefühl umsetzen

„Das Neubaugebiet haben wir noch nicht in trockenen Tüchern“, mahnte Hermann Schnakenberg (SPD). Aus diesem Grund und weil mit noch nicht realisierten Steuermehreinnahmen geplant werde, sei die vierteljährliche Überprüfung der Zahlen umso wichtiger, ergänzte Parteikollege Matthias Hoffmann. Er mahnte zudem, die Streichungen freiwilliger Leistungen mit Fingerspitzengefühl umzusetzen. „Auch diese tun den Bürgern weh“, sagte er. Nagel hatte zum Beispiel angeregt, die Reinigung der Straßen einzuschränken. Rolf Ranke (HBL) kritisierte die ständig steigenden Transferzahlungen. „Wir müssen uns am Riemen reißen und der Samtgemeinde ,Klare Kante‘ zeigen“, forderte er.

„Althergebracht“ wird nicht gestrichen

Während Kolb mit ihrem Antrag zur Haushaltsplanung auf offene Ohren stieß, scheiterte sie mit der Idee, die Beschlussempfehlung „Das Harpstedter Bürgerschützenfest wird in althergebrachter Form gefeiert“ zu ändern. Die Ratsfrau wollte daraus das Wort „althergebracht“ streichen lassen. „Ich will euch nichts wegnehmen, aber es ist ein ziemliches Männerschützenfest“, kritisierte sie. Gemeinsam mit ihrem Parteikollegen Rohde stand Kolb diesbezüglich allerdings auf verlorenem Posten. Der Rest des Gremiums stimmte dem Beschlussvorschlag geschlossen zu.