Zwei Harpstedter fahren den „Baltic Sea Circle“: Im vierten Anlauf soll’s klappen

Von: Jürgen Bohlken

Der Nissan Pathfinder von Axel Landsberg und Katrin Feldner ist bereits durchgecheckt. © Geest Drivers

Harpstedt – Gleich dreimal ist für Katrin Feldner (51) und Axel Landsberg (60) aus Harpstedt die „Baltic Sea Circle“-Rallye geplatzt. 2020 und 2021 fiel sie als Folge der Coronapandemie aus. Und 2022 musste das Paar absagen. Grund: Feldner hatte sich eine Knieverletzung zugezogen und fiel deshalb als Fahrerin aus. „Im vierten Anlauf soll es vom 17. Juni bis zum 2. Juli endlich klappen“, sagt die 51-Jährige mit einer Mischung aus Trotz und Zuversicht in der Stimme. Die ganz große Euphorie verspüren sie und ihr Mann allerdings noch nicht. Wie sich der Appetit oftmals erst beim Essen einstelle, kämen Lust und Laune wohl beim Fahren, erhoffen sich die beiden Harpstedter.

Wieder haben sie ihren Nissan Pathfinder, Baujahr 1999, für die vor ihnen liegenden rund 7 500 Kilometer durchchecken lassen. Einmal mehr hoffen sie, dass ihnen die Startnummer 313 Glück bringt. Erneut bilden sie das Team „Geest Drivers“. Und auch die Charity-Projekte, die sie mit ihrer Teilnahme unterstützen, sind dieselben geblieben: Generierte Spenden gehen zu gleichen Teilen an die Jugendfeuerwehr Harpstedt und den Hospizverein Samtgemeinde Harpstedt.

Spendenakquise wird fortgesetzt

Der schon mit 848 Euro gefüllte Spendentopf darf gern weiter „gefüttert“ werden. Wer Feldner und Landsberg mit einem Obolus unterstützen möchte, kann das via Internet tun und dafür den Link betterplace.org/f34379 nutzen. Obendrein verwandelt sich der Pathfinder in eine rollende Litfaßsäule: Die daran haftende Werbung fährt die komplette Rallye mit. Noch ist Platz für weitere „Reklame“ in Aufkleberform gegen eine Spende. Wer Werbeflächen buchen will, melde sich via E-Mail an die Adresse axel@landfeld.de. „Wir fahren, du spendest für Harpstedt“, lautet der Leitspruch des 60- und der 51-Jährigen. Die Rallye verquickt den Fahrspaß ganz gezielt mit der Selbstverpflichtung der startenden Teams, Gutes für das Gemeinwohl zu tun.

Auf Instagram haben sich die „Geest Drivers“ unter ihrem Team-Namen angemeldet; dort können ihnen alle folgen, die Interesse haben. Wenngleich viele Vorzeichen gleich geblieben sind, hat sich doch etwas gegenüber früheren Jahren verändert: Durch Russland kann der „Baltic Sea Circle“ in Zeiten von Putins Angriffskriegs auf die Ukraine natürlich nicht mehr führen. Damit entfällt zugleich für die Teilnehmer das Erfordernis, Visa zu beantragen.

Wir wissen nicht wirklich, was da auf uns zukommt.

188 Teams, darunter die „Geest Drivers“, werden im Rallyeverlauf neun Länder durchreisen. Dabei müssen sie laut Regelwerk zwingend auf das Navi sowie das Befahren von Autobahnen verzichten. „Gestartet wird in Basthorst. Das liegt nördlich von Hamburg“, weiß Axel Landsberg. „Über Südschweden geht es weiter nach Norwegen auf die Lofoten und zum Nordkap, dann auf der Finnland-Route wieder runter, mit der Fähre von Helsinki ins estnische Tallinn und über Lettland, Litauen und Polen zurück nach Deutschland“, umreißt seine Frau die Streckenführung.

Einfach unentbehrlich: der Gaskocher. © Geest Drivers

In der Rallye sah und sieht das Harpstedter Paar eine gute Gelegenheit, mal raus aus der Komfortzone zu kommen, um sich selbst zu erden. Der 16-tägige Verzicht auf die aus dem Alltag gewohnten Annehmlichkeiten des modernen Lebens bedeutet unter anderem auch, einfache Mahlzeiten auf einem Zwei-Platten-Gaskocher zuzubereiten und im Dachzelt auf dem Auto zu schlafen.

Den Nissan Pathfinder hatten sich die beiden Harpstedter bereits 2019 angeschafft – extra für die Tour. „Wir wollten schon ein geländegängiges Auto haben“, erinnert sich Katrin Feldner. Nun, im „vierten Anlauf“, soll der SUV, der aktuell 127.000 Kilometer „auf der Uhr“ hat, beweisen, was in ihm steckt.

Mit stinkendem Fisch 200 Kilometer fahren?

Überraschungen und Nervenkitzel hält die Tour sicherlich bereit. Dazu gesellen sich originelle Aufgaben, die von den Teams zu lösen sind und nicht zuletzt den Zweck verfolgen, Länder, Leute und andere Kulturen kennenzulernen. „Wir wissen nicht wirklich, was da auf uns zukommt“, sagt Katrin Feldner. „Das erfahren wir erst zu Beginn der Tour, wenn wir unser Roadbook bekommen. Da stehen die Aufgaben drin“, ergänzt ihr Mann.

Sie fühlen sich noch recht unvorbereitet

Im Internet läuft derweil ein reger Austausch über das, was erwartbar ist. Die „Geest Drivers“ halten sich natürlich auf dem Laufenden. Sie rechnen etwa damit, den alten Abba-Tourbus aufspüren und fotografieren zu müssen. Ein bisschen graut ihnen vor Surströmming, einer Fischspezialität in Konserven mit hohem Ekelfaktor. Feldner und Landsberg könnte es – wie schon vielen „Baltic Sea Circle“-Teilnehmern vor ihnen – passieren, dass sie dazu „verdonnert“ werden, mit einer offenen Dose in ihrem Wagen 200 Kilometer weit zu fahren. Der Haken dabei: Beim Öffnen der Konserve verbreitet der durch Milchsäurebakterien vergorene Hering einen bestialischen Gestank. Dieser „Duft“ kann bei Menschen, die daran so gar nicht gewöhnt sind, durchaus Übelkeit auslösen.

Mehr Magenschmerzen bereitet Katrin Feldner die nach ihrem Empfinden zu kurz gekommene Tour-Vorbereitung: „Wir sind keine Camper, haben aber beispielsweise in diesem Jahr nicht einmal im Zelt geschlafen. Viele Abläufe konnten wir noch gar nicht richtig planen. Uns fehlte die Zeit dafür, weil wir beruflich sehr stark eingespannt gewesen sind. Von daher kommen im Verlauf der Rallye sicher so einige Herausforderungen auf uns zu.“