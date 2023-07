Weniger Umsatz, gestiegene Kosten: Bioladen macht zu

Von: Jürgen Bohlken

Als Midi-Jobberin hat Anke Wloch (2.v.r.) die Inhaberin Carmen Chilinski-Wilking (r.) elf Jahre lang unterstützt. © Bohlken

Harpstedt – Trotz der Konkurrenz auf dem benachbarten Wochenmarkt rannten die Kunden Carmen Chilinski-Wilking (59) am Donnerstagmorgen zumindest phasenweise regelrecht die Bude ein. Im Gespräch mit den Kunden herrschte eine gelöste Stimmung. Gleichwohl schwang diesseits und jenseits des Verkaufstresens Wehmut mit. Denn „Carmens Bioladen“ an der Langen Straße 26 in Harpstedt wird es schon in Kürze nicht mehr geben: Mit Ablauf der kommenden Woche schließt die Inhaberin aus Heiligenloh endgültig. Es geht ihr wie vielen anderen Leidensgenossinnen und -genossen in der Branche.

Die gestiegenen Lebensmittelkosten treiben etliche Verbraucher dazu, den Euro zweimal umzudrehen. Viele würden gern weiterhin Bioware kaufen, aber die Sparzwänge lassen das oft nicht mehr zu. Carmen Chilinski-Wilking hat gehört, dass manchen Branchenkollegen ein Drittel des Umsatzes weggebrochen sein soll. Derart schlimm habe es sie selbst nicht getroffen.

Ich hätte gern noch ein paar Jahre weitergemacht.

Der Umsatzrückgang ist aber nur das halbe Problem. Hinzu kommt: Gestiegene Betriebskosten lassen die Margen schrumpfen. Die Mehraufwendungen für Energie konnte Chilinski-Wilking dank eines Stromanbieterwechsels in Grenzen halten. Doch auch die Ware verteuerte sich, „der Kaffee meines Wissens sogar dreimal binnen eines Jahres“, so die 59-Jährige. Obendrein sei die Konkurrenz gewachsen. Den Wochenmarktstand, der Bio-Obst und -Gemüse anbietet, gebe es schon lange. Zusätzlich hätten sich aber in Harpstedt drei Einkaufsmärkte vergrößert, und dem Trend zu Bio-Produkten hätten die Nahversorger durch Sortimentserweiterungen Rechnung getragen. Auch die Solidarische Landwirtschaft „Wildes Gemüse Beckstedt“ sei hinzugekommen.

„Ich hätte gern noch ein paar Jahre weitergemacht“, gibt Carmen Chilinski-Wilking offen zu. „Die Kunden bedauern die Geschäftsaufgabe total“, weiß die Bioladenbetreiberin. Angesichts der großen Kundentreue in den vergangenen 15 Jahren war es ihr durchaus ein Bedürfnis, die immer noch vorhandene Nachfrage in Harpstedt weiterhin zu bedienen. Doch die Umstände lassen das eben nicht zu.

Alles muss raus!

Momentan lautet die Devise: „Alles muss raus!“ Der aktuelle Zulauf erklärt sich sicherlich zum Teil auch mit den Preisnachlässen kurz vor der Ladenschließung.

An den 6. August 2008 kann sich die Heiligenloherin gut erinnern. „An jenem Tag habe ich hier erstmalig hinterm Verkaufstresen gestanden“, verrät sie. Zu dem Bioladen war sie wie die redensartliche Jungfrau zum Kind gekommen.

„Arbeit habe ich nicht, aber Sie können den Laden haben“

Ein Geschäft, das biozertifizierte Produkte verkaufte, hatte Gebhard Böse nämlich bereits in Harpstedt etabliert, ursprünglich an der Burgstraße. Nach dem Standortwechsel in die vormaligen „Tintenfaß“-Geschäftsräume an der Langen Straße bewarb sich Carmen Chilinski-Wilking bei ihm um einen Job. „Arbeit habe ich nicht, aber Sie können den Laden haben“, erwiderte Gebhard Böse. „Dafür war ich sofort Feuer und Flamme“, entsinnt sich die heute 59-Jährige. Als Selbstständige gelang es ihr, den von Böse aufgebauten – kleinen – Kundenstamm erheblich zu vergrößern. Der Hermes-Paketshop, den sie 2008 mit übernahm, erwies sich als sinnvolles zusätzliches Standbein.

Ware kaufte die Ladeninhaberin unter anderem beim Naturkost Kontor in Bremen und bei Großhändlern wie Weiling (Coesfeld) oder Rapunzel (Allgäu) ein. Leinöl bezog sie aus Oldenburg, Honig aus Großenkneten.

Sie hatte ihr Auskommen, bis die Inflation kam

Viele Jahre lang hatte sie ihr Auskommen, bis die Inflation zuschlug. Die Bioprodukte seien im Vergleich mit konventionellen Lebensmitteln noch nicht einmal so stark im Preis gestiegen, sagt Carmen Chilinski-Wilking. Es liege aber in der Natur der Sache, dass der Kunde dafür wegen des höheren Aufwands in der Erzeugung mehr zahlen müsse. Das könnten sich viele Verbraucher mit knappem Budget inzwischen nicht mehr leisten.

Wie es für sie beruflich weitergeht, wird die Heiligenloherin oft gefragt. Eine Antwort auf diese Frage vermag sie noch nicht zu geben. Zunächst wolle sie eine Pause einlegen und sich privaten Dingen widmen.