Ein Schwer- und ein Leichtverletzter nach Unfall in Harpstedt

Auf etwaige Zeugen, die den Verlauf eines Unfalls in Harpstedt beobachtet haben, hofft die Polizei. © -

Harpstedt – Als ein Harpstedter Skoda-Fahrer (71) am Mittwoch gegen 8.10 Uhr auf der Wildeshauser Straße in Harpstedt ortsauswärts überholten wollte, bog der Ford eines 44-Jährigen vor ihm laut Polizeibericht nach links in den Heimberg Weg ein, was eine Kollision nach sich zog. Daraufhin verlor der 71-Jährige die Kontrolle über sein Auto; der Skoda kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ersthelfer befreiten den Fahrer und kümmerten sich auch um den anderen Unfallbeteiligten. Die Verletzungen des 71-Jährigen wurden als schwer und die des 44-Jährigen als leicht eingestuft. Beide kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtblechschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Nach der Bergung der beiden Autos reinigte die Straßenmeisterei die Straße. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04431/941 115 bei der Polizei zu melden.