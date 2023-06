Zehnte Gartentour: Gänzlich Unerwartetes hinter der Hecke

Von: Jürgen Bohlken

Hat sich binnen zwölf Jahren deutlich verändert: Möhlmanns Refugium in Wohlde. © boh

Harpstedt/Winkelsett – „Zum Gärtnern brauchst du einen gusseisernen Rücken mit Scharnier“, lautet eine der Weisheiten, die auf der Radtour „in Nachbars Garten“ kursieren. „Wo immer du dich umschaust, findest du mindestens eine Pflanze, die du noch nicht kennst“, fällt einer Teilnehmerin auf.

Fünf Privatgärten in den Gemeinden Harpstedt und Winkelsett steuern mehr als 40 Radler mit den Gästeführern Uli Sasse, Anke Rüdebusch und Angela Willms an – verteilt auf zwei zeitversetzt beim Amtshof startende Gruppen. Die wohl größte Überraschung erleben sie bei Hedwig und Rudolf Stahl in Hölingen. Die Hecke und ein Pfad am berankten Holzhaus entlang lassen nicht erahnen, welch riesiges Refugium sich dahinter verbirgt.

Das Grundkonzept ist, dass hier immer etwas blühen soll.

Der Blick wandert auf ungezählte Stauden, vor allem aber auf eine riesige Eiche. Gleich vier Erwachsene braucht es zum Umarmen des mächtigen Stammes. „Der Baum dürfte 250 Jahre alt sein“, lässt sich jemand zu einer spontanen Altersschätzung hinreißen. Die Gäste können sich an blühender, grüner und rankender Pracht gar nicht sattsehen. Sie machen es sich bei Erdbeerbowle in kuscheligen Sitzecken gemütlich. Der Rosenbogen sei inspiriert von der TV-Reihe „Inspector Barnaby“, verrät Hedwig Stahl. Der Mohn stehe leider größtenteils nicht mehr in der Blüte, „dafür aber jetzt die Rosen“.

Ein Grauganter, der zum lebenden Inventar gehört, erntet Mitleid, zumal er seit dem spurlosen Verschwinden der Gans vor einigen Monaten „solo“ ist. Wer ihm eine neue Partnerin verschaffen möchte, darf sich gern unter Telefon 04434/1203 melden.

Eine Gästeführerin zählt zu den Gastgebern

„Alles ist hier so stimmig“, „eine richtige Wellness-Oase“, lauten nur zwei von vielen aufzuschnappenden Kommentaren. Und immer wieder findet die enorme Arbeitsleistung, die in der stückweisen Erweiterung des Gartens – über Jahre hinweg – steckt, eine Würdigung.

Ähnlich verhält es sich an der ersten Station, bei Matthias („Tessa“) Hoffmann in Harpstedt. Kaum warm vom Radeln geworden, werden die Pedalritter dort herzlich begrüßt. „Das Grundkonzept ist, dass hier immer etwas blühen soll. Nach den Azaleen und den Pfingstrosen sind es jetzt die Rosen. Das geht mit Lavendel, Hortensien und Schmetterlingsflieder so weiter. Deshalb sieht der Garten immer wieder anders aus“, verrät der Gastgeber. Die Gäste machen sich sodann auf verschlungenen Pfaden selbst ein Bild von der straßenseitig kaum einzusehenden Idylle.

Immer soll irgendetwas blühen: Dieses Konzept ist im Refugium von Matthias („Tessa“) Hoffmann umgesetzt worden, der ersten Station im Verlauf der zehnten Radtour „in Nachbars Garten“. © Bohlken

Matthias Hoffmann reiht sich ebenso in die Schar der Radler ein wie nach ihm das Ehepaar Anneliese und Heinrich Sudmann, deren Garten als zweites Ziel im Verlauf der etwa 30 Kilometer langen Radtour angesteuert wird. Das Ehepaar baut noch sehr viel Gemüse selbst an, von Tomaten (in einem kleinen Gewächshaus) über Zuckererbsen, Rote Beete und Bohnen bis hin zu Kohlrabi, Salat und Spinat in Hochbeeten.

Inmitten der riesigen Wohlfühl-Oase von Hedwig und Rudolf Stahl in Hölingen können sich die Augen der Besucher kaum sattsehen. Für das Umarmen eines mächtigen Eichenstamms braucht es gleich acht ausgebreitete Arme. © Bohlken

Der Blick auf die Erdbeeren stimmt Anneliese Sudmann indes nicht hoffnungsfroh. „Die wollen nicht so richtig“, seufzt sie. Blühendes und Deko-Elemente finden sich ebenso auf dem Anwesen wieder. Zu den Blickfängen zählt ein Strandkorb. Etwas Heimatgeschichte gibt Heinrich Sudmann den Gartenfreunden während eines Abstechers auf den gegenüberliegenden Judenfriedhof mit auf den Weg.

Ich fand sie früher potthässlich.

Überall werden die beiden Radfahrergruppen zumindest mit einem Getränk begrüßt. Bei Martina Möhlmann, selbst Gästeführerin, und ihrem Mann Jürgen in Wohlde wartet zudem ein Mittagssnack in Form von Grillwurst und Brötchen auf sie. Am 29. Mai 2011 zählte diese Station zu den Zielen der allerersten Gartentour. „Damals war es nicht gerade warm“, erinnert sich Martina Möhlmann. Den diesjährigen Ausflug, bereits den zehnten seiner Art, begleitet hingegen Sommersonne satt.

Dekorative Blickfänge gab es an jeder Station, so auch in Sudmanns Garten. © boh

Die Anlage in Wohlde hat ihr Gesicht binnen zwölf Jahren deutlich verändert. Zunächst wandern die Blicke auf eine weiße Kletterrosen-Blütenwand und Jasmin. An einer anderen Stelle bestaunen die Gäste hängenden Sommerflieder, und wieder woanders kosten sie von den Früchten eines Maulbeerbaums.

„Ist das da die Erfurter Puffbohne?“ So oder ähnlich klingen Fragen rund um die Artenbestimmung, die nach Antworten verlangen. „Eine pfiffige Idee“, urteilen Besucher über Hochbeete, entstanden mithilfe von Gitterzaunelementen und Fliesen.

Zum Garten Voß gehört ein Teich – mit Mini-Piratenschiff. © -

Die Tour endet, wo sie begonnen hat: in Harpstedt. Kaffee und Kuchen gibt es im Garten von Annelen und Michael Voß. Am bereits Früchte tragenden Pfirsichbaum vorm Haus laufen die Besucher nach all den zu verarbeitenden Sinneseindrücken erst einmal stumpf vorbei. Die Gastgeberin erläutert sodann, was es damit auf sich hat: „Das ist ein Vermächtnis von Kurt Müller, der mir einst Pfirsichkerne gab und mir sagte, ich solle sie in die Erde stecken.“ Der schon 1916 gepflanzte Apfelbaum auf dem Grundstück, ein Boskop, trage immer noch. Die Rotbuche im vorderen Bereich spende viel Schatten, mache allerdings wegen des Laubanfalls auch Arbeit. An die Hortensien knüpft Annelen Voß ganz eigene Kindheitserinnerungen: „Ich fand sie früher potthässlich.“

Rückzugsraum auch für Tiere

Der einstige Gemüsegarten der Großmutter ist im Laufe der Zeit unter anderem einem Teich gewichen, auf dem heute – als kurioser Clou – ein Miniatur-Piratenschiff vor Anker liegt. „Hinten wächst Wein. Der Garten ist seit über 100 Jahren im Familienbesitz. Wir finden ihn so in Ordnung, wie er ist. Wir fühlen uns hier wohl. Die Tierwelt auch“, erwähnt die Gastgeberin und fügt hinzu: „Sitze ich auf dem Balkon, mit dem besten Blick Harpstedts auf die Mühle, freue ich mich, wenn die Fledermäuse fliegen, die Igel hier durchlaufen, im Teich der Frosch quakt oder das Entenpärchen zu Besuch kommt.“

Das Wohnhaus sei 1907 gebaut worden, und zwar damals schon schlüsselfertig. Wie auch bei anderen Häusern an der Freistraße gebe es einen Brunnen auf einer Wasserader. Voß: „Davon profitieren wir noch immer.“