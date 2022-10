Mit Cannabis gedealt: Ex-Harpstedter muss in Gefängnis

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Das Gericht sah keine Grundlage für eine Haftstrafe auf Bewährung. © -

Harpstedt – Wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln (BTM) in 47 und der Abgabe von BTM an einen Minderjährigen in 50 Fällen hat das Schöffengericht Wildeshausen am Freitag einen ehemaligen Harpstedter zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Zum Verhängnis wurde dem 26-Jährigen eine frühere, auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die in die Bemessung des Gesamtstrafmaßes einzubeziehen war: Am 28. Januar 2021 hatte das Amtsgericht Wildeshausen den heute in Delmenhorst lebenden Angeklagten wegen mehrerer – größtenteils zusammen mit einem Mittäter verübter – Diebstähle verurteilt; aus der Grundschule und der Oberschule Harpstedt waren unter anderem Monitore, Laptops, iPads und eine Spiegelreflexkamera entwendet worden – in der Absicht, die Beute zu Geld zu machen.

Staatanwältin beantragt drei Jahre Haft

Diese Vergangenheit holte den 26-Jährigen jetzt ein. Der zusätzlich zu ahndende Handel kleiner Mengen Marihuana/Cannabis in nahezu 100 Fällen ließ erahnen, dass der 26-Jährige „einsitzen“ muss. Denn allein der gewerbsmäßige BTM-Handel ist mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bedroht.

Gleichwohl beantragte der Rechtsanwalt des Angeklagten eine Bewährungsstrafe – auch mit Hinweis darauf, dass sein Mandant jetzt einer geregelten Arbeit nachgehe, allein wohne („er bekommt das hin“) und Probleme im familiären Umfeld in den Griff gekriegt habe. Müsse er ins Gefängnis, wäre seine „Zukunft dahin“.

Bewährung kommt nicht in Betracht

Der Angeklagte, der nach eigenen Angaben als Zwölfjähriger erstmals gekifft hatte, beteuerte, keine Drogen mehr zu konsumieren. Trotz durchaus auch strafmildernder Umstände plädierte die Staatsanwältin auf drei Jahre Haft. Das Gericht blieb ein halbes Jahr darunter. Gleichwohl muss der Angeklagte hinter Gitter, sofern das Urteil rechtskräftig wird. Bewährung kommt nur für Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren in Betracht.

Das Gericht sei überzeugt von der Gewerbsmäßigkeit des Marihuana-Handels und der Absicht des Angeklagten, „Gewinn zu erzielen“, wenn auch zur Finanzierung seines eigenen Drogenkonsums, bekräftigte die Richterin in der Urteilsbegründung. Der 26-Jährige habe zwar mit kleinen Mengen gedealt, aber eben auch (in den Jahren 2018 und 2019) über einen langen Zeitraum hinweg.

Belastungszeuge mit Erinnerungslücken

Vor Plädoyers und Urteilsspruch wurde im Verlauf des Fortsetzungstermins ein Belastungszeuge gehört, der noch als Minderjähriger Cannabis von dem heute 26-Jährigen bekommen haben soll. Er habe wohl 50 bis 60 Mal Gras bei dem Angeklagten gekauft; „er war mein Hauptdealer“, hatte er während der polizeilichen Vernehmung zu Protokoll gegeben. Unter Berufung auf den großen zeitlichen Abstand und nicht minder große Erinnerungslücken wollte er das so nun aber nicht bestätigen, wenngleich er zugab, für Cannabis bezahlt zu haben. „Bevor ich etwas Falsches sage, sage ich gar nichts“, wiederholte sich der Zeuge.

Die Ergebnisse der Beweisaufnahme reichten dem Gericht gleichwohl für eine Verurteilung. Das Strafmaß orientiere sich an der vom Gesetzgeber festgesetzten Mindeststrafe, und viele Faktoren seien zugunsten des Angeklagten bewertet worden, machte die Richterin deutlich. Das Ergebnis hieß trotzdem: Haft.

Eine „absolute Dummheit“

Zweifel daran, dass er auf dem besten Weg in ein geordnetes Leben ohne Gesetzesverstöße ist, nährte der 26-Jährige durchaus: Die Staatsanwältin brachte eine Strafsache jüngeren Datums, „nichts Weltbewegendes“, zur Sprache: Der Angeklagte soll am 26. Mai ein USB-Ladekabel in Delmenhorst gestohlen haben. Er habe das selbst als „absolute Dummheit“ eingestuft, und das Kabel sei zurückgegeben worden, beschwichtigte sein Rechtsanwalt.

Der Angeklagte war, wie im Verlauf der Hauptverhandlung deutlich wurde, als Cannabisdealer aufgeflogen, weil er offenbar im selben Haus wie ein gesuchter Straffälliger wohnte. Gegen diesen Mann lag ein Haftbefehl vor. Die Polizei hatte einen anonymen Anruf erhalten, wonach sie den Gesuchten in dem Haus finden werde. Als die Beamten dort eintrafen, fanden sie zehn Marihuana konsumierende Personen vor. Laut Aussage eines der Polizisten entdeckten sie zudem im Zimmer des Angeklagten zwei Cannabispflanzen sowie eine relativ große Menge Samen.