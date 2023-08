Harpstedter Werbegemeinschaft braucht mehr Geld für Leuchtsterne

Von: Jürgen Bohlken

Die Entwicklung der Kosten für die Montage und Demontage der Harpstedter Weihnachtsbeleuchtung kannte zuletzt nur eine Richtung: nach oben. Archivfoto: Bohlken © -

Harpstedt – Mit dem Endausbau der Soltauer Straße, Zuschussanträgen der Harpstedter Bürgerliste (HBL) und der Aktiven Werbegemeinschaft, dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Erweiterung des Pfarrhauses an der I. Kirchstraße zu einem modernen Kirchengemeindezentrum und einem Antrag von Horst Bokelmann (FDP) zur Unterbringung des Sonnensteins befasst sich der Rat des Fleckens Harpstedt am Montag, 11. September, während seiner öffentlichen 19-Uhr-Sitzung im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“.

Bei der Soltauer Straße geht es um die Zustimmung zur Ausbauplanung. Der von der HBL-Fraktion eingereichte Antrag hat indes einen Dauerzuschuss in Höhe von jährlich 3.000 Euro für das Bürgerschützenfest zum Ziel. Der Flecken Harpstedt ist bekanntlich der Ausrichter und beschließt alle Jahre wieder auch darüber, ob das Schiebenscheeten in althergebrachter Weise gefeiert werden soll oder nicht. Daraus ergibt sich aus Sicht der HBL eine kommunale Verpflichtung, das Fest mit seiner Jahrhunderte zurückreichenden Tradition finanziell zu unterstützen.

Montage und Demontage für 4.450 Euro

Die Aktive Werbegemeinschaft erhofft sich mit ihrem Antrag, dass der Flecken die Weihnachtsbeleuchtung fortan mit jährlich 2 .500 Euro bezuschusst; bislang betrug die kommunale Zuwendung 550 Euro. In den vergangenen Jahren seien die Kosten für Montage und Demontage der Leuchtsterne kontinuierlich gestiegen – bis auf zuletzt 4.450 Euro. „Wir sind als Aktive Werbegemeinschaft nicht mehr in der Lage, diese Summe für die Verschönerung des Ortsbildes in der Vorweihnachtszeit aufzubringen. Es wäre sehr schade, wenn der Flecken in Zukunft dunkel bleiben muss“, heißt es in dem von Kassenwartin Christina Emmerich eingereichten Antrag.

Bokelmann: Sonnenstein in die Bilderscheune

Der zu beratende Antrag von Horst Bokelmann sieht derweil die Einlagerung des Harpstedter Sonnensteins in der Koems-Bilderscheune vor. Damit würde der geschichtsträchtige Stein an seinen früheren Standort (Schützenplatz) zurückkehren, argumentiert der FDP-Fraktionsvorsitzende. Die Bilderscheune sei beheizt und könne im Rahmen von Veranstaltungen und Besichtigungen geöffnet werden. Bokelmann schwebt auch eine Infotafel zum Sonnenstein vor. Zunächst will er aber verwaltungsseitig geklärt haben, ob sich die Unterbringung in der Bilderscheune realisieren ließe.

Bauleitplanverfahren neigt sich Ende zu

Im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren für die Pfarrhaus-Erweiterung sind die letzten Verfahrensschritte erreicht. Nachdem der Rat über die Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen befunden hat, kann er den Bebauungsplan als Satzung beschließen.