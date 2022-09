Weniger Nachfrage nach Sterbebegleitung

+ © Bohlken Nach Neuwahlen und Verabschiedungen im Hospizverein der Samtgemeinde Harpstedt: Claudia Bliefernich-Daum, Änne Mennebäck-Meyer, Gabriele Proske, Wibke Strodthoff, Barbara Steinhilber, Elke Kopmann-Cordes und Michaela Jackowski (von links). © Bohlken

Harpstedt – Mit dem Tod wollen die Menschen nichts zu tun haben, schon gar nicht in Zeiten der Pandemie. Diese Erfahrung macht gerade der Hospizverein der Samtgemeinde Harpstedt. Die Zahl der Sterbebegleitungen hat sich seit dem Corona-Ausbruch deutlich reduziert: Mit sechs in Seniorenheimen und zwei im häuslichen Umfeld rutschte sie schon 2021 auf ein auffällig niedriges Niveau. In diesem Jahr hat sich das mit bislang acht Begleitungen fortgesetzt.

Mit einem in der Gesellschaft sehr kontrovers diskutierten Thema, dem „assistierten Suizid“, will sich der Hospizverein demnächst intern im Rahmen einer Fortbildung beschäftigen. Die Mitglieder wollen sich zwecks Meinungsbildung umfassend und im Detail darüber aufklären lassen, wie weit die „Assistenz“ gehen darf und wo der Gesetzgeber die Linie zwischen „legal“ und „illegal“ zieht. „Wir selbst würden natürlich nie bei einem Freitod assistieren“, stellte die bisherige erste Vorsitzende Elke Kopmann-Cordes auf Nachfrage unserer Zeitung im Namen des Hospizvereins und der Hospizbegleiterinnen klar, um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen.

Wibke Strodthoff ist neue erste Vorsitzende

Während der Jahreshauptversammlung am Montagabend im Hotel „Zur Wasserburg“ regte Udo Maier an, das Thema beizeiten in die Öffentlichkeit zu tragen. Der Hospizverein könnte in einer Veranstaltung alle Seiten zu Wort kommen lassen – von der Kirche über Ärzte bis hin zur Sterbehilfeorganisation. Der Vorschlag erntete keinen Widerspruch, sondern fand ein sehr positives Echo.

Die Vorstandswahlen zog Reinholde Lehmhus als Wahlleiterin in einem rekordverdächtigen Tempo binnen weniger Minuten durch. Das Ergebnis: Wibke Strodthoff steht als neue erste Vorsitzende an der Hospizvereinsspitze. Ihre Vorgängerin Elke Kopmann-Cordes trat auf eigenen Wunsch nach acht Amtsjahren „einen Schritt zurück“. Sie bleibt der Führungsriege aber erhalten – als zweite Vorsitzende. Diesen Posten hatte wiederum zuletzt Änne Mennebäck-Meyer wahrgenommen. Sie kümmert sich als Kassenwartin weiterhin um die Vereinsfinanzen, nun aber nicht mehr nur kommissarisch.

Bislang wenig Resonanz auf Sprechzeit

Angenehm überrascht zeigten sich die Mitglieder, dass sich nach dem Ausscheiden der bisherigen dritten Vorsitzenden Barbara Steinhilber aus dem Vorstand sogar für dieses Amt eine Nachfolgerin fand: Gabriele Proske übernahm den Posten. Die Schriftführung wechselte in die Hände von Claudia Bliefernich-Daum. Ihre Amtsvorgängerin Michaela Jackowski zog sich auf eigenen Wunsch aus der aktiven Arbeit zurück, unterstreicht ihre Verbundenheit mit dem Hospizverein aber mit einer passiven Mitgliedschaft. Ihrem Einsatz verdanken die 39 Mitglieder eine modern gestaltete Vereinshomepage und aktualisierte Flyer. Das Überreichen mehrerer Blumensträuße als Anerkennung für geleistete Arbeit ging mit Danksagungen einher.

Eine große Spende hatte es dem Hospizverein ermöglicht, sich den Traum vom eigenen (untergemieteten) Domizil an der Burgstraße 15 in Harpstedt (Taxi Scherner) zu erfüllen. Dort bietet er nun donnerstags von 15 bis 17 Uhr eine wöchentliche Sprechzeit an – für Trauernde oder auch Männer und Frauen, die eine Sterbebegleitung wünschen. „Man kann nicht sagen, dass die Menschen die Räume stürmen“, gab Elke Kopmann-Cordes offen zu.

Der Hospizverein hatte sich von dem Vier-Augen-Gesprächsangebot erhofft, die Hemmschwelle, es in Anspruch zu nehmen, werde nicht so hoch sein. Diese Erwartung hat sich zumindest bislang nicht erfüllt. „Wir bleiben trotzdem frohen Mutes und machen weiter mit den Sprechzeiten“, kündigte die bisherige erste und neue zweite Vorsitzende an.

Mitgliederzuwachs trotz Corona

Elke Kopmann-Cordes erwähnte drei neue aktive Vereinsmitglieder (darunter zwei Männer), von denen zwei schon die Ausbildung zum Hospizbegleiter durchlaufen haben. Änne Mennebäck-Meyer zeigte sich stolz auf den vor fünfzehneinhalb Jahren gegründeten Hospizverein. Trotz der überschaubaren Mitgliederzahl gelinge es immer wieder, Spenden mit einem durchaus erstaunlichen Volumen zu generieren. Und sogar in der schwierigen Coronazeit sei ein Mitgliederzuwachs erreicht worden. Dem war aus Sicht der 20 Anwesenden im Hotel „Zur Wasserburg“ rein gar nichts hinzuzufügen.