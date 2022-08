Wechsel an der Hospizvereinsspitze

Von: Jürgen Bohlken

Elke Kopmann-Cordes © -

Harpstedt – Aus Altersgründen will Elke Kopmann-Cordes „einen Schritt zurückgehen“, sagt die Harpstedterin mit Blick auf ihre Aufgaben im Vorstand des Hospizvereins der Samtgemeinde.

Heißt: Sie möchte nicht erste Vorsitzende bleiben, zumal eine zusätzliche Amtsperiode bedeuten würde, gleich um vier weitere Jahre zu verlängern. Wenn die Mitglieder am Montag, 5. September, 18 Uhr, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ ihre Jahreshauptversammlung abhalten, wählen sie auch eine neue Vereinsspitze. Das wird absehbar keine allzu zähe Angelegenheit, denn der Vorstand hat vorgearbeitet und sich frühzeitig mit den nötigen personellen Weichenstellungen befasst. Der Plan, den Vorsitz in jüngere Hände zu geben, könnte aufgehen. Es gibt zumindest eine Interessentin, die sich der Wahl stellen will.

„Letzte Hilfe“-Kurs und Vortrag über Palliativstützpunkt Einen vierstündigen „Letzte Hilfe“-Kurs kündigt Elke Kopmann-Cordes für den 26. September an. „Da geht es darum, was man für Sterbende tun kann, die zu Hause sind. Auch um Dinge wie die Patientenverfügung“, erläutert sie. Der Palliativstützpunkt werde indes am 29. September das Thema eines Vortrags sein. Weitere Infos folgen zu gegebener Zeit.

Die Noch-Vorsitzende weist unterdessen darauf hin, dass jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr die Räume im untergemieteten Vereinsdomizil von Taxi Scherner an der Burgstraße 15 mit einer Aktiven aus dem Hospizverein besetzt sind. Wer wolle, der könne sich dann über Hospizarbeit, Trauer- und Sterbebegleitung, geplante Veranstaltungen (siehe Info-Einblocker) oder den Verein informieren. Der Besuch der Sprechstunde sei wirklich eine ganz unverbindliche Angelegenheit und verpflichte zu nichts, betont Elke Kopmann-Cordes.