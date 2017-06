Vollampel-Realisierung „positiv angehen“

Knotenstromzählung ist in Vorbereitung

Harpstedt - Auf der Burgstraße (L 338) in Harpstedt wird deutlich zu schnell gefahren; zudem ist die Kreuzungssituation so problematisch, dass Handlungsbedarf besteht. Diese Auskunft gab Landrat Carsten Harings am Donnerstag während einer Fachausschusssitzung an Kreistagmitglied Klaus Budzin (SPD) aus Harpstedt weiter. Der Sozialdemokrat fordert weitere Maßnahmen. Er plädiert für eine Vollampel für den Bereich.