Einbruchsversuch in Harpstedt: Täter gehen leer aus

Harpstedt – Noch nicht ermittelte Täter haben nach Angaben der Polizei am Mittwochabend versucht, in ein Einfamilienhaus am Hildesheimer Ring in Harpstedt einzubrechen. Um 19.17 Uhr lösten sie durch das Hebeln an einem Fenster die Alarmanlage aus. Vermutlich genau deshalb hätten sie „von einer weiteren Tatausführung“ abgesehen und seien ohne Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet, teilt die Inspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mit.

Etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere „zu geflüchteten Personen“, sind aufgefordert, sich unter der Telefonnummer 04431/941 115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.