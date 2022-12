„Verschenkeraum“ in Harpstedt gesucht

+ © Bohlken Das Orga-Team hofft, dass die Verschenkekultur in Harpstedt weiterleben kann. Dafür aber muss ein neuer Raum her. © Bohlken

Harpstedt – Das Großfeuer, das im August das Wohnhaus auf dem Harpstedter Mühlenanwesen in Schutt und Asche legte, hat nun späte Folgen für das Verschenkestübchen „Geben und Nehmen“: Ein neuer Verschenkeraum muss her; den bisherigen benötigt Müller Helmut Nienaber für den Eigenbedarf.

Das ehrenamtliche Orga-Team reagiert auf diese Nachricht natürlich betroffen, aber zugleich auch „voller Verständnis“ für die Situation. „Wir sind dankbar für beinahe zwei Jahre auf dem Mühlenanwesen und den Raum, den uns Helmut Nienaber seit Jahresbeginn 2021 zur Verfügung gestellt hatte. Nun aber müssen wir uns auf die Suche nach einer neuen Unterkunft machen“, sagt Irmtraud Keppler, die das Stübchen „Geben und Nehmen“ seit Beginn begleitet hat. Gesucht werde eine Garage, ein Schuppen oder ein „Scheunenraum“ im Flecken Harpstedt, „möglichst mit Stromanschluss“.

Wer dem Orga-Team aus der Patsche helfen will, möge sich via E-Mail an i.keppler@gmx.de oder telefonisch unter der Rufnummer 04244/967 316 melden. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird das Verschenkestübchen geschlossen bleiben.