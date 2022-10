Forschungsprojekt endet: Welche Ziele sind erreicht? Welche nicht?

Sein Buch „Natternkönigin und Riesen – Sagen aus dem Harpstedter Raum“ stellte 2016 Prof. Dr. Bernd-Ulrich Hucker (2.v.l.) im Beisein von Uwe Cordes, Prof. Karin Holm und Verleger Stephan Eick (v.l.) vor. Archivfoto: Nosthoff © -

Harpstedt – Mit einer öffentlichen Wissenschaftskonferenz endet am Freitag, 28. Oktober, 18 Uhr, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ das an der Universität Vechta angesiedelte Forschungsprojekt zur bäuerlichen Siedlungs- und Geschlechterhistorie im Alten Amt Harpstedt vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Welche Ziele sind erreicht worden? Und welche nicht? Darüber hat unsere Zeitung mit der 2005 pensionierten Soziologieprofessorin Karin Holm (82), geb. Kieselhorst, gesprochen. Ebenso über ihre Forschungen zu den Wurzeln ihrer eigenen Familie. Die nämlich sind so etwas wie die Initialzündung für das Forschungsprojekt gewesen.

Frage: Was gab den Anstoß, sich mit dem Bauerngeschlecht Kieselhorst zu Kieselhorst zu befassen?

Holm: 1965 erzählte Pastor Bestmann vom Stift Bassum meinen Eltern, dass wir Kieselhorst zu den alten Bauernfamilien in der Region gehören. Damals war ich im Studium. Viel später begann ich selbst mit Nachforschungen. 2007 sprach ich zunächst mit der Äbtissin des Stifts. Sie erinnerte sich an eine Urkunde von 1213. Inhaltlich ging es um eine vertragliche Vereinbarung, wonach das Stift Bassum mehr Lehen als zuvor an den Bruchhauser Grafen zu zahlen hatte. Damit dieser Vertrag Rechtsgültigkeit erlangen konnte, musste damals zwingend Öffentlichkeit hergestellt werden. So erklärt sich die Anwesenheit eines Ludolfus de Ghislehorst, dessen Name in der Urkunde auftaucht. Prof. Dr. Bernd Ulrich Hucker ordnete ihn später klar dem Bauerngeschlecht Kieselhorst zu Kieselhorst zu. Er ist ein vom Stift lehensabhängiger Kleinadliger gewesen. Es kann sein, dass die Hofstelle schon deutlich vor 1213 in den Händen der Kieselhorst zu Kieselhorst war. Wir wissen es nicht. Der Grund: 1202 gab es im Stift Bassum einen großen Brand. Das Feuer vernichtete die älteren Urkunden.

Die Namenendung „-horst“ lässt sich bis ins achte Jahrhundert zurückverfolgen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Kieselhorst zu Kieselhorst die Hofstelle bereits unter der Herrschaft der Liudolfinger Herzöge, der Gründer des Stifts Bassum, hatten. Die Hofstelle liegt übrigens am Folkweg, der zwischen 3.000 und 6.000 Jahre alten Verbindungsstraße von Thüringen nach Holland. Diese Lage erforderte herrschaftlichen Schutz.

Der Verkehr auf dem Folkweg musste mit dem Schiff die damals schiffbare Hunte überqueren. In diesem Kontext dürften die Funktionen der Höfe in Grenzlage – etwa entlang der Grenze des Alten Amtes Harpstedt – zu sehen sein, die in der Geschichte immer wieder eine Rolle gespielt haben. Vermutlich sollten unter anderem Einnahmen aus Gebühren für die Adligen generiert werden.

Der Name des Bauerngeschlechts Kieselhorst zu Kieselhorst blieb durchgängig bis 1770 bestehen.

Frage: Sie selbst sind also eine Nachfahrin von Ludolfus de Ghislehorst?

Holm: Ob eine Blutsverwandtschaft besteht, lässt sich natürlich nicht feststellen. Interessant: Der Name des Bauerngeschlechts Kieselhorst zu Kieselhorst blieb durchgängig bis 1770 bestehen. In der Genealogie tauchen sehr viele weichende Erben auf. Zur Veranschaulichung werde ich zwei große Plakate in der Wissenschaftskonferenz am 28. Oktober aushängen.

Frage: In dem Vortrag, den Sie während dieser Abschlussveranstaltung halten, schließt sich sozusagen der Kreis. Inwiefern?

Holm: Mit dem Verkauf des Meierhofes Kieselhorst für 63.000 Mark an das Stift Bassum im Jahr 1881. Das ist schon eine märchenhaft anmutende Geschichte: Am Anfang war das Stift sozusagen Eigentümer – und am Ende wieder.

Wir haben insgesamt 25 wissenschaftliche Vorträge und zwei Studientage im Hotel „Zur Wasserburg“ realisiert. Drei Bücher sind veröffentlicht worden. Eine arbeitsreiche Zeit geht nun zu Ende.

Frage: Wie nahm das Forschungsprojekt Gestalt an?

Im Verlauf einer Konferenz an der Uni Vechta unter Mitwirkung der Rektorin wurde sogar eine Uni-Außenstelle in Harpstedt in Erwägung gezogen. Das hat aber leider nicht geklappt.

Holm: Nach dem schon erwähnten Gespräch mit der Äbtissin stieß ich beim Verlassen des Stifts Bassum auf ein Buch von Prof. Hucker zur Stiftsgeschichte. Eine spannende Lektüre. Auf Seite 165 findet Ludolfus de Ghislehorst im Zusammenhang mit der Urkunde von 1213 Erwähnung. Ich suchte an der Uni Vechta den Kontakt mit Prof. Hucker. Zu der Zeit bin ich auch oft bei Uwe Cordes, dem damaligen Bürgermeister der Samtgemeinde Harpstedt, gewesen. Er fand es fantastisch, das ins Auge gefasste Projekt zu begleiten, das ohne ihn nicht zustande gekommen wäre. Die Samtgemeinde gehörte später zu den großen Sponsoren.

Im Verlauf einer Konferenz an der Uni Vechta unter Mitwirkung der Rektorin wurde sogar eine Uni-Außenstelle in Harpstedt in Erwägung gezogen. Das hat aber leider nicht geklappt. Prof. Hucker willigte in ein wissenschaftliches Projekt unter seiner Leitung und unter Einbindung von Doktoranden ein. 2009 folgte in der Privatschule Gut Spascher Sand in Wildeshausen die öffentliche Auftaktversammlung zum Einwerben von Sponsorengeldern. Im Verlauf des folgenden Jahres kamen insgesamt rund 55.000 Euro zusammen.

Ein Forschungsbeirat wurde gegründet – und als juristischer Ort der Projektdurchführung die Universität Vechta vertraglich vereinbart. 2009 stand das Projektkonzept. 2010 begann der wissenschaftliche Teil mit Präsentationen und ersten Vorträgen.

Frage: Was waren die Vortragsthemen?

Holm: Prof. Hucker widmete sich 2010 verschollenen Straßen – und 2011 der Frage, wie alt Harpstedt ist. Herbert Bock, damals noch Doktorand, hielt seinen ersten Vortrag über den Dreißigjährigen Krieg. Mareike Hustedt wollte Lehrerin werden; als Doktorandin war sie ebenfalls in das Forschungsprojekt involviert.

Ich selbst referierte über Ludolfus de Ghislehorst, Herbert Bock über Johann Heinrich Redeker und Prof. Hucker über Ritter und Knappen, um weitere Beispiele zu nennen. Wir haben insgesamt 25 wissenschaftliche Vorträge und zwei Studientage im Hotel „Zur Wasserburg“ realisiert. Drei Bücher sind veröffentlicht worden. Eine arbeitsreiche Zeit geht nun zu Ende. Prof. Hucker und Dr. Bock haben allein je sechs Vorträge gehalten.

Frage: Die Veranstaltungen mobilisierten einen Stammhörerkreis. In welcher Höhe bewegten sich die Teilnehmerzahlen?

Holm: Im Schnitt bei etwa 30. In der Spitze bei 50.

Frage: In den erwähnten drei Büchern, verlegt bei Solivagus in Kiel, manifestierten sich Forschungsprojektergebnisse. Dazu gehörte 2016 die Dissertation von Herbert Bock.

Menschen mit solchen Biografien sind häufig sehr intensiv Studierende.

Holm: Ja, sie trug den Titel „Begehrt und umstritten. Der mittlere Hunteraum vom 13. bis 17. Jahrhundert“. Herbert Bock hatte eine relativ hohe Position bei der Bundeswehr und fing nach seiner Pensionierung an zu studieren. Menschen mit solchen Biografien sind häufig sehr intensiv Studierende. Das trifft auch auf Herbert Bock zu. Er hat sich im Rahmen des Forschungsprojektes immens eingebracht. Das gilt natürlich in gleicher Weise für Projektleiter Hucker. Auf beider Vorträge im Verlauf der kommenden Abschlussveranstaltung bin ich schon gespannt. Prof. Hucker wird das Projekt in Form einer Zusammenfassung mit Perspektiventwicklung beleuchten. Und Dr. Bock geht auf die „Wirtschaftskraft ausgewählter alter Höfe des Alten Amtes Harpstedt im 17. Jahrhundert anhand von diversen Steuerlisten“ ein.

Frage: Ihm verdankt Harpstedt ja bekanntlich auch eine aufbereitete und kommentierte Fassung der „Collectanea“ von Amts- und Kammerschreiber Redeker (1682–1764).

Ich hoffe, dass es mir noch gelingen wird, mehr vorzuzeigen, weiß aber nicht, ob das klappt.

Holm: Ja. Er hat sich übrigens hinterher noch sehr eingehend mit der Familiengeschichte der Spradaus befasst. Dazu wird es eventuell eine weitere Veröffentlichung geben. Aber das ist noch nicht spruchreif.

Frage: Professor Hucker hat sich in einem Buch den Sagen aus dem Harpstedter Raum gewidmet. Sie selbst wollten über das Bauerngeschlecht Kieselhorst zu Kieselhorst schreiben. Es heißt, gesundheitliche Beschwerden seien letztlich dafür verantwortlich, dass es bislang zu keiner Veröffentlichung gekommen ist. Trifft das zu?

Holm: Ja. Ich hoffe, dass es mir noch gelingen wird, mehr vorzuzeigen, weiß aber nicht, ob das klappt. Ich habe ein wunderbares Leben gehabt. Ich habe auch immer sehr intensiv gelebt. Aber das birgt eben auch eine Gefahr in sich, wenn man im Alter – wie ich – mit Herzproblemen zu kämpfen hat. Ich muss achtsam sein und darf mir nicht zu viel zumuten.